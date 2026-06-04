Η Δούκισσα Νομικού είναι μια γυναίκα η οποία έχει ξεχωρίσει σαν προσωπικότητα σε ό,τι και να κάνει. Η ίδια τα τελευταία χρόνια πέρα από τις πολύ πετυχημένες συνεργασίες της , καθώς είναι ambassador τεράστιων brands διεθνώς, δραστηριοποιείται επαγγελματικά και στον χώρο των κοσμημάτων και των αρωμάτων έχοντας δημιουργήσει το δικό της brand.

Αυτό που δεν ξέραμε όμως είναι πως είναι ένα εγχείρημα που έχει κάνει με την μητέρα της στην περίοδο της εγκυμοσύνης της. Η ίδια προχώρησε σε μια αποκάλυψη που δεν είχε κάνει, στο private dinner που πραγματοποιήσε το βράδυ της Τετάρτης σε γνωστό μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας, για να παρουσιάσει την νέα τριλογία των αρωμάτων της.

Μίλησε για το άγχος παραγωγικότητας που της είχε προκληθεί την περίοδο της εγκυμοσύνης και την ανάγκη της να δημιουργήσει κάτι, για τον δυνατό δεσμό με την μητέρα της που την στηρίζει πάντα αθόρυβα αλλά με πολύ αγάπη και για την αγάπη της για τις γυναίκες, κάτι που έχει αποδείξει και εμπράκτως. Θυμίζουμε πως τα τελευταία 2 χρόνια έχει συνεργαστεί με την Βίκυ Καγιά και την Ελένη Φουρέιρα σε καμπάνιες αποδεικνύοντας πως η γυναικεία αλληλεγγύη είναι το Α και το Ω.