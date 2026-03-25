Η Κατερίνα Καινούργιου μετρά αντίστροφα για τη γέννηση του πρώτου της παιδιού και μοιράζεται συχνά σκέψεις και συναισθήματα για την εγκυμοσύνη της. Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, μέσα από την εκπομπή της «Super Katerina» στον Alpha, μίλησε ξανά για την περίοδο αυτή της ζωής της.

«Είμαι μια χαρά. Ήθελα να το πω αυτό. Για να μην υπάρξει καμιά παρεξήγηση. Δεν με έχει πιέσει κανείς να είμαι εδώ, έρχομαι με χαρά. Θα σταματήσω λίγο έτσι όπως κρίνω εγώ, δεκαπέντε μέρες πριν γεννήσω, αλλά αν νιώσω δυσφορία θα σταματήσω… Θα σταματήσω κάποια στιγμή την άλλη εβδομάδα. Θα σταματήσω. Γιατί πρέπει να κάτσω λίγες μέρες… Να προετοιμαστώ λίγο», ανέφερε η παρουσιάστρια.

Η Κατερίνα Καινούργιου πρόσθεσε επίσης: «Τα έχω φτιάξει τα πράγματα. Αλλά ξέρεις λίγο να πάρεις το χρόνο σου και να ηρεμήσεις. Παίζει ρόλο και η ηλικία. Δεν είναι το ίδιο να είσαι έγκυος στα 25, 30 και στα 41. Παίζουν όλα ρόλο».

Σύμφωνα με όσα είπε, η τελευταία ημέρα που θα βρίσκεται η έγκυος παρουσιάστρια στην εκπομπή «Super Κατερίνα» θα είναι η Παρασκευή, 3 Απριλίου.

Η σχέση με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έγιναν ζευγάρι στις αρχές του 2024, ενώ η σχέση τους έγινε γνωστή μέσα στην ίδια χρονιά. Από τότε, οι δυο τους εμφανίζονταν συχνά μαζί σε δημόσιες εξόδους.

Στις 3 Μαΐου 2025, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έκανε πρόταση γάμου στην Κατερίνα Καινούργιου στο Παρίσι και εκείνη αποδέχτηκε. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025, το ζευγάρι υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης σε συμβολαιογράφο στο Κολωνάκι.