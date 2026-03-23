Ο Πάνος Κιάμος δίνει συνέχεια στις μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες του με το «Ξέρεις Πολλούς;», ένα δυνατό τραγούδι που συνοδεύεται από music video για τον έρωτα και τις σχέσεις του σήμερα.

Το «Ξέρεις Πολλούς;», σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Βίκυς Χασούρα, είναι μια δυναμική μπαλάντα γεμάτη ψυχή και συναίσθημα που αναδεικνύει τη χαρακτηριστική φωνή και την καθηλωτική ενέργεια του Πάνου Κιάμου.

Το «Ξέρεις Πολλούς;», που κυκλοφορεί από την Panik Records, συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικής αισθητικής video που εξερευνά το σύγχρονο φαινόμενο της υπερπροσφοράς επιλογών στο dating.

Μέσα από 8 διαφορετικές ιστορίες ραντεβού και με τον καταξιωμένο Πάνο Κιάμο σε ρόλο αφηγητή/ παρατηρητή, το video μεταφέρει τον τρόπο με τον οποίο βιώνεται πλέον ο έρωτας, μέσα από ένα carousel σχέσεων όπου οι άνθρωποι τείνουν να αλλάζουν συντρόφους µε τον ίδιο ρυθμό που αλλάζουν τα stories στα social media. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Γιάννης Παπαδάκος.

Παράλληλα ο Πάνος Κιάμος προετοιμάζει το νέο ολοκληρωμένου άλμπουμ του, που θα κυκλοφορήσει σύντομα.