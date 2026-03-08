Η γνωστή παρουσιάστρια λοιπόν, το μεσημέρι της Κυριακής, διοργάνωσε ένα εντυπωσιακό baby shower σε γνωστό θέρετρο των νοτίων προαστίων.

Σε βίντεο που μοιράστηκε στον λογαριασμό της στο Instagram, όπως μπορεί να δει κανείς, κυριαρχούσαν παντού οι τόνοι του ροζ – από τα λουλούδια, τα μπαλόνια μέχρι και τα κεριά που διακοσμούσαν τον χώρο.

Σε ένα εντυπωσιακό τραπέζι δεσπόζει μια τριώροφη τούρτα σε παστέλ ροζ χρώμα, διακοσμημένη με λεπτεπίλεπτα λουλούδια και τοποθετημένη μπροστά από μια κομψή επιγραφή που γράφει “Babies are Sweet – Please Take a Treat”. Δίπλα της υπάρχουν γλυκίσματα και μπισκότα σε ταιριαστές αποχρώσεις, προσφέροντας στους καλεσμένους μια όμορφη και γλυκιά εμπειρία.

Aγαπημένοι φίλοι και συνεργάτες από τον χώρο ήταν μαζί τους για να ευχηθούν και να περάσουν καλά. Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της και όπως έχει πει η ίδια, κοντά στο Πάσχα θα αποχωρήσει προσωρινά από την εκπομπή για να ξεκουραστεί και να υποδεχθούν το κοριτσάκι τους.