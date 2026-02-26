Μετά από αρκετό καιρό σιωπής, ο Ανδρέας Μικρούτσικος, απάντησε για όλα και για την σχέση του με την Κατερίνα Καινούργιου, στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, ο οποίος τον ρώτησε για την Κατερίνα Καινούργιου, με την οποία είναι και προσωπικοί φίλοι.

Συγκεκριμένα ο Ανέστης ανέφερε:

“Τα τελευταία χρόνια και ειδικά στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου υπήρχαν πάρα πολύ έντονη διαπληκτισμοί που ξέφευγαν από…”

με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να απαντά:

“Έλεγα τα πράγματα με το όνομά τους. Έλεγα την κριτική, έλεγα αυτό είναι, αυτό είναι περιαυτολογία, αυτό είναι εκείνο, αυτό είναι, αυτό είναι το άλλο. Δεν καθόμουν να κάνω τον δάσκαλο και να λέω κάποια πράγματα που ήθελαν διόρθωση. Το ξέρεις.

Περίμενα το διάλειμμα και πήγαινα και έλεγα έγινε αυτό το λάθος για να μη φανεί ότι κάνω τον δάσκαλο και αυτό. Αλλά όταν με έχεις, όταν με υποτιμάς, όταν συνέχεια παίζεις με ένα αστείο, όταν ηλικιακό ρατσισμό, αυτό, αυτό και αν ποτέ την εποχή προ Χριστού. Αυτό το κάνω και εγώ, αυτά τα αστεία αλλά σταθερά και μόνιμα να έχω κάθε κριτική.”

“Ότι σε μείωναν;” συμπλήρωσε ο Ανέστης.

“Όχι με αύξαναν!” απάντησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος

Και η συζήτηση συνεχίστηκε: “Αν έχεις τον Αντρέα Μικρούτσικο στο πάνελ σου στην εκπομπή σου, ξέρεις πολύ καλά ποιος είναι. Ανδρέας Μικρούτσικος.” με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να απαντά:

“Μην το λες σε μένα. Ναι, εγώ φέρω τον εαυτό μου μεθ εαυτού και τον πηγαίνω και ξέρω και ποιος είμαι. Και το κατεβάζω και δεν το κατεβάζω. Δεν κάνω το μεγάλο και το τρανό. Έρχομαι σε ένα συνδυασμό επιβίωσης ένα και δεύτερον να πω την άποψή μου στα σίγουρα, στα σύγχρονα πράγματα. Τελεία και παύλα. Η συγκεκριμένη γυναίκα τώρα είναι και έγκυος και να μην τη βάζουμε σε τέτοιο παιχνίδι.

Όταν βγήκε είπε τέρμα οι τοξικοί, τέρμα. Αυτό με χαρακτηρίζει, αυτό δεν βγήκα να απαντήσω. Λέω για τις αρχές αλλά τέλος καλό όλα καλά. Δεν έχω ξαναμιλήσει, δεν μιλάω και αν μιλήσω αυτό εγώ θα το αποφασίσω.

Ούτε κάποια εκπομπή, ούτε κάποιος τρίτος. Εγώ θα αποφασίσω αν θέλω να μιλήσω, οπότε θα μιλήσω ή όχι. Εγώ δεν είμαι μόνο εγώ. Οι άνθρωποι τους οποίους αφορά το.”

Tέλος συμπλήρωσε στη συζήτηση:

“Δεν ταυτίστηκαν με την καθημερινή ζώνη, απλά έκαναν μια διεύρυνση και αντέχει, ανέχεται ή δέχεται ανθρώπους σαν κι εμένα. Θα σου πω και κάτι να το ξέρεις. Από τη στιγμή που βγήκα μαζί με την Κατερίνα, όλα τα κανάλια έψαχναν και λέγανε Λοιπόν, θα βάλουμε σε ρόλο μικρούτσικο τον τάδε. 100%.

Ξέρω ανθρώπους που τους προτείνανε αυτό το ρόλο, άρα δεν αφομοιώθηκαν. Εγώ σημαίνει δημιούργησα έναν ρόλο, γιατί είμαι αυτή η πρωτογενής τηλεοπτική φυσιογνωμία, όπου και έλεγα και φερόμουν και έκανα πράγματα που έχουν ένα άλλο στυλ από το τυπικό πάνελ που πάει, μελετάει θέματα.”.

