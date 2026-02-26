Μια άγνωστη ιστορία για την σχέση του με την Ελένη Μενεγάκη αποκάλυψε ο Ανδρέας Μικρούτσικος όταν ρωτήθηκε από τον Ανέστη Ευαγγελόπουλου, για την εποχή του Πρωινού με την Ελένη Μενεγάκη:

“Όταν ο έρωτάς της ήταν κρυφός στο σπίτι μου τους κάλυπτα και γινόντουσαν. Ταξίδι στην Ιταλία. Πήγαινα με τον καλό της από το ένα πεζοδρόμιο κι αυτή από το άλλο για να καλύπτω. Έχω κάνει.

Έχω κάνει όλη τη λάντζα στην Ελένη και την εκπομπή της ως έγκυος και κάλυψη και διάφορα άλλα πράγματα. Άρα όταν μιλάω δεν μιλάω στο βρόντο, ούτε έχω τίποτα. Αυτό. Νομιμοποιήθηκε μετά, αλλά τότε ήταν κρυφή.”

Eνώ ακόμη σχολίασε και την Ρούλα Κορομηλά, αναφέροντας χαρακτηριστικά: “Η Ρούλα όμως ήταν διαόλου κάλτσα. H Ρούλα έστησε το πρωινό είναι δικιά της ιδέα όσο και αν.

Τι πα να πει; Ιδέα να χω αστρολογία να χω μαγειρική. Ο τρόπος που το συνέθεσε, με συνεντεύξεις, με αυτά, με ρεπορτάζ, με μαγειρική, με μόδα, με το ένα, με το άλλο.

Ο τρόπος που το συνέπλεξε όλο αυτό το πράγμα και το μετέτρεψε και σε διάφορα show, την κάνουν τη σημαντικότερη σε αυτή την ιστορία. Ξέρεις, ανοίγω δρόμο, κάνω, δείχνω.”

Ακόμη απάντησε αν υπάρχουν πλέον σύγχρονες Ελένες και Ρούλες.

Η συνέχεια στο AnesTea The Podcast powered by TA NEA.