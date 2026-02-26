Η εκπομπή «Buongiorno» παρουσίασε απόσπασμα από την αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο παρουσιαστής ρωτήθηκε για την Ελένη Μενεγάκη και αποκάλυψε ότι, όταν η προσωπική της σχέση δεν είχε ακόμη δημοσιοποιηθεί, εκείνος φρόντιζε να τους προστατεύει από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Όταν ο έρωτας της Ελένης ήταν κρυφός, στο σπίτι μου τους κάλυπτα και γινόντουσαν… Ταξίδι στην Ιταλία πήγαινα με τον καλό της και ήμασταν από το ένα πεζοδρόμιο κι αυτή από το άλλο για να καλύπτω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως είχε συμβάλει καθοριστικά στην επαγγελματική και προσωπική της πορεία, τονίζοντας: «Έχω κάνει όλη τη λάντζα στην Ελένη, και την εκπομπή της ως έγκυος, και κάλυψη, και διάφορα άλλα πράγματα. Άρα, όταν μιλάω, δε μιλάω στο βρόντο… Η σχέση νομιμοποιήθηκε μετά, αλλά τότε ήταν κρυφή».