Καλεσμένη για αυτή την εβδομάδα στο Anestea The Podcast powered by TA NEA, είναι μια από τις πιο αγαπητές παρουσίαστριες της πρωινής ζώνης, η Ανθή Βούλγαρη. Δουλευταρού, ειλικρινής, μια γυναίκα που στο πέρας των χρόνων έχει δώσει πολλά μαθήματα ζωής σε γυναίκες, ακόμη και αν βιώνουν πολύ δύσκολες συνθήκες. Μια παρουσιάστρια που έχει δουλέψει πολύ σκληρά για να είναι στην πρώτη γραμμή.

Η ίδια απάντησε για όλα αυτά. Για τη δυσκολία του να κάνει παιδί και την κουβέντα που είχε κάνει στον άνδρα της με την καθηλωτική φράση “αν εσύ θέλεις παιδί εγώ δεν μπορώ να στο δώσω, οπότε μάλλον καλύτερα να χωρίσουμε”.

Αναφέρθηκε μάλιστα διεξοδικά στο κομμάτι της εξωσωματικής και στο πως έχει εμπορευματοποιηθεί αυτή η διαδικασία, ενώ στάθηκε και στο πώς λειτουργούσε η ίδια, ως μια γυναίκα που προσπαθούσε να τεκνοποιήσει και ταυτόχρονα έπρεπε να εμφανίζεται στην τηλεόραση.

Ακόμη, συζήτησαν για το τηλεοπτικό της ταίρι, Ιορδάνη Χασαπόπουλο, για το αν θεωρεί πως την έχουν ως απειλή οι υπόλοιπες παρουσιάστριες, ενώ αποκάλυψε πως είχε “καβαλήσει το καλάμι” κάποια στιγμή. Μάλιστα, τοποθετήθηκε και για το τι δεν της αρέσει στην τηλεόραση, που φυσικά και είναι οι απαντήσεις μεταξύ των εκπομπών δημόσια με σπόντες. Όπως το είπε και η ίδια “αυτό το σου πα μου πες”.

Θα της άρεσε να πάει στη ζώνη 10:00-13:00; Ποια παρουσιάστρια θα φοβόταν αν είχε απέναντι της; Θα της άρεσε κάτι ψυχαγωγικό; Αυτά ήταν μερικά από τα ερωτήματα που απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Τέλος, έμειναν και στην περιπέτεια υγείας της που μας είχε συγκλονίσει όλους πριν μερικά χρόνια και μας είπε τι μπορεί να σκέφτεται ένας άνθρωπος όταν του λένε πως έχει όγκο στον εγκέφαλο.

Η Ανθή Βούλγαρη, η παρουσιάστρια που μας έχει ευαισθητοποιήσει όλους για το δικό της ταξίδι στη μητρότητα, μίλησε για όλα και αποκάλυψε σκοτεινές πτυχές του ταξιδιού της.

“Είναι τόσα πολλά τα φάρμακα,τόσες πολλές οι ενέσεις που έχεις να κάνεις, οι ορμόνες, το πως σε διαχειρίζεται ο κάθε γιατρός, τα χρήματα που έχεις να πληρώσεις, το σκεπτικό ότι πόσο έχει πάει ο μήνας, μου ήρθε περίοδος, δεν μου ήρθε, και όταν σου έρχεται περίοδος η απογοήτευση, πάλι δεν τα κατάφερα, και να περίμενε και ο σύντροφος μου ίσως αυτή τη φορά να τα καταφέραμε και πάλι δεν τα έχουμε καταφέρει” ανέφερε η Ανθή Βούλγαρη, ενώ μετά από ερώτηση του Ανέστη όσον αφορά του αν είναι δύσκολο να το πει μια γυναίκα στο σύντροφο της συμπλήρωσε: “κοίτα για εμένα μετά την τρίτη φορά, ήταν άγχος, δηλαδή λέω κοίτα να δεις που θα στεναχωρεθεί και αισθανόμουν και εγώ πως κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι δεν έκανα καλά”.

Σε αυτό το πλαίσιο έκανε και αποκαλύψεις που δεν είχε εκμυστηρευτεί ποτέ σε συνέντευξη της. Συγκεκριμένα εξομολογήθηκε πως είχε ζητήσει από τον άνδρα της να χωρίσουν.

“Μετά την τρίτη φορά λέω αν δεν κάτσει και αυτή τη φορά δεν μπορώ να ξαναπεράσω αυτή τη διαδικασία. Και όταν χαλάρωσα ήρθε μόνο του.” εκεί συμπλήρωσε “Ο Κώστας ήθελε πολύ παιδί και αυτό το ήξερε. Του είπα λοιπόν κοίτα Κώστα μου δεν θα ξαναπροσπαθήσω, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία πάλι, αν εσύ θέλεις παιδί εγώ δεν μπορώ να στο δώσω και ίσως πρέπει να χωρίσουμε. Εκεί ήταν πολύ υποστηρικτικός και μου είπε πως εγώ θέλω μαζί σου να κάνω οικογένεια, να κάνω παιδί και τώρα που το σκέφτομαι ήταν σκληρό έτσι όπως του το έθεσα.”

Tέλος, αναφέρθηκε σε ένα αρνητικό περιστατικό που είχε με γιατρό την πρώτη φορά που έκανε εξωσωματική, όπου την κάλεσε η μαία του για τα αρνητικά αποτελέσματα, ο ίδιος έλειπε στην Αυστραλία και δεν θέλησε να της μιλήσει και να συζητήσουν κάτι τόσο δύσκολο για μια γυναίκα. Ακόμη, αποκάλυψε πως η ίδια θεωρεί ότι σε μερικές περιπτώσεις στην εξωσωματική υπάρχει εμπορευματοποίηση, ενώ μάλιστα έχει απευθυνθεί σε πολιτικούς ακόμη και στον Πρωθυπουργό για το κομμάτι της ασφάλειας.

Οι παραπάνω λόγοι είναι και η αφορμή για να κάνει το ντοκιμαντέρ που ετοιμάσει για τις εξωσωματικές, με γυναίκες, μαρτυρίες, έρευνες και γιατρούς που θα κοιτάξουν να αφυπνίσουν, και θα έρθει σύντομα

Θα έκανε η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ψυχαγωγία;

Ψυχαγωγία ή Ενημέρωση; Ένα ερώτημα που ταλανίζει πολύ στη σημερινή εποχή και η Ανθή Βούλγαρη δεν φοβήθηκε να το απαντήσει στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και το AnesTea The Podcast powered by TA NEA. Όπως και άλλα πολλά. Καβάλησε το καλάμι;

Όπως είπε η ίδια, ναι και αυτό έγινε περισσότερο την εποχή που ήταν στη ψυχαγωγία. Συγκεκριμένα ανέφερε:

“Αν είχα καβαλήσει το καλάμι; Ναι και νόμιζα ρε παιδί μου ποια είμαι σιγά,. Ήταν πιο πολύ στην ψυχαγωγία και όχι στην ενημέρωση. Ήταν η περίοδος που έκανα την αλλαγή και είπα δεν θέλω, θέλω να πάω στον ενημερωτικό τομέα, εκεί είχα την έπαρση”. Συμπλήρωσε μάλιστα πως την ταρακούνησαν οι γονείς της και της είπαν “ξεκαβάλα”.

Ερωτήθηκε λοιπόν από τον Ανέστη αν τώρα που έχει ενταχθεί και ψυχαγωγικό κομμάτι στην εκπομπή θα έκανε ψυχαγωγική εκπομπή με τον Ιορδάνη, παραδείγματος χάριν 10:00-13:00 και η ίδια ανέφερε πως στη ζωή ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ, είναι ανοιχτή σε όλα αρκεί να έχει ενδιαφέρον.

Όσον αφορά το κομμάτι 10:00-13:00 ανέφερε πως θα το ήθελε καθώς πλέον στο 10:00-13:00 βλέπουμε και ενημέρωση και κοινωνικά θέματα.

Ακόμη αναφέρθηκε στην ψήφο εμπιστοσύνης από το Mega, τονίζοντας την ευγνωμοσύνη της καθώς είναι πολύ σημαντικό ένα κανάλι να σε αφήνει να κάνεις την εκπομπή που θες, και αυτό είναι σπάνιο. Ενώ τέλος, αναφέρθηκε στην εξαιρετική συνεργασία της με τον Ιορδάνη, στην δυνατή ομάδα αλλά τόνισε πως και οι 2 είναι παρουσιαστές που ασχολούνται με την εκπομπή. Τόνισε όμως πως χωρίς καλή και δεμένη ομάδα δεν πας πουθενά.

Και τέθηκε ένα μεγάλο ερώτημα. Ποια παρουσιάστρια θα φοβόταν αν είχε αντιμέτωπη; Η συνέχεια με ένα κλικ στο AnesTea The Podcast powered by TA NEA.

6 Αυγούστου, η ημέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ – Το σοβαρό θέμα υγείας που αντιμετώπισε και την έκανε πιο δυνατή

Η Ανθή Βούλγαρη προχώρησε και σε μια άκρως σοβαρή και ελπιδοφόρα εξομολόγηση για την σκοτεινή περίοδο της ζωής της που αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό θέμα υγείας. Συγκεκριμένα στο αν θυμάται πως έγινε και την ημέρα αποκάλυψε:

“Την ημέρα που μου το είπαν ναι, ήταν 6 Αυγούστου ήτανε Ναι, ξημέρωνε 6 Αυγούστου. Θυμάμαι γιατί ήταν του Σωτήρος. Έπαθα την επιληπτική κρίση. Με πηγαίνουν στο νοσοκομείο, δεν θυμόμουν τίποτα. Μου κάνανε εξετάσεις, κόντρα εξετάσεις. Εγώ έλεγα εντάξει, υπερκόπωση είναι γιατί δούλευα πάρα πολύ ατελείωτες ώρες, δηλαδή από πολύ νωρίς μέχρι αργά το βράδυ και δύο και τρεις δουλειές για να τα βγάλω πέρα. Μέχρι που κλάταρε και λέω εντάξει, ήτανε υπερκόπωση και χρειάζομαι ξεκούραση όταν. Μου είπαν ότι πρέπει να ειδοποιήσουμε τους γονείς Σου λέω εντάξει, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα και όταν μου ανακοίνωσαν ότι κοίτα να δεις, έχεις στο κεφάλι ένα φράγκο, δες αιμαγγείωμα. Έτσι λεγόταν αυτό. Ένα blog ίδιο και πρέπει να βγει γιατί δεν ξέρουμε πότε θα σκάσει αυτό και θα σου προκαλέσει αιμορραγία στον εγκέφαλο. Εκεί σοκάρεσαι.”

Ακόμη συμπλήρωσε στην ερώτηση του Ανέστη αν αγχώθηκε: “Ναι, αγχώθηκα, αγχώθηκα, αγχώθηκα, αλλά δεν ξέρω ρε παιδί μου σαν μια άμυνα. Ήταν σαν να. Να πώς να στο πω. Το αντιμετώπισα σαν να επρόκειτο για κάποιον άλλον ότι οκ, πάμε. Φαντάσου, ήταν το πρώτο καλοκαίρι που έκανα διακοπές. Εγώ μέχρι τότε δεν είχα πάει ποτέ διακοπές στη ζωή μου. Πάντα δούλευα.”

Ο Ανέστης σε εκείνο το σημείο ανέφερε:

Ανέστης: Άρα, κατά μία έννοια αναθεωρήσεις λίγο πολύ τη ζωή και το τι είναι σημαντικό και τις προτεραιότητές μας κλπ.

Ανθή: Εκεί άλλαξα πολύ σαν άνθρωπος.

Ανέστης: Πες μου ας πούμε κάτι που άλλαξες σημαντικά, ε;

Ανθή: Άρχισα να δίνω σημασία στο σώμα μου. Άρχισα να λέω ότι χρειάζομαι να ξεκουράζομαι, ότι δεν είμαι υπεράνθρωπος. Πίστευα ότι μπορώ να τα κάνω όλα. Και δεν πειράζει που κουραζόμουν. Πειράζει που κουράζομαι και χρειάζομαι και χρόνο για την Ανθή. Και αυτό να σου πω την αλήθεια το κάνω και τώρα. Δηλαδή με το παιδί χρειάζομαι λίγο χρόνο για μένα να ξεκουραστώ ούτως ώστε να μπορώ να είμαι σωστή με το παιδί.

Όλα αυτά; Στο Anestea The Podcast powered by TA NEA