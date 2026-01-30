O εφοπλιστής Χάρης Βαφειάς βρέθηκε καλεσμένος στο AnesTea The Podcast powered by TA NEA και μίλησε για όλα στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν το show off, το Dragons’ Den, αλλά και τη σχέση του με τον πατέρα του. Ο εφοπλιστής στην ερώτηση του Ανέστη Ευαγγελόπουλου για την έλευση της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική “Τι να σου πω; Στην Ελλάδα όποιος θέλει μπορεί να κατέβει και να κάνει κόμμα. Απλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το λάθος νομίζοντας ότι ένα κόμμα είναι προσωποκεντρικό. Δεν είναι ένα κόμμα, ένας άνθρωπος που έγινε γνωστός ας πούμε. Πρέπει να έχεις και από κάτω καλή ομάδα και καλούς βουλευτές και καλούς υπουργούς άμα γίνεις κυβέρνηση. Ναι, όλοι αυτοί είναι ένας άνθρωπος που έχει κάποιο ταλέντο ή κάποια αναγνωρισιμότητα και πάει να κατέβει. Έχει από κάτω ομάδα καλή, ανθρώπους μορφωμένους, εργατικούς, που όντως αν βγει ή αν πάρει ένα ποσοστό θα μπορεί να κάνει και αυτή πέντε πράγματα για το καλό της χώρας.” Το παρασκήνιο με τον Στέφανο Κασσελάκη και η αγορά του σπιτιού του πατέρα του “Τώρα ανοίγει βασικά το σπίτι. Απλά μας έκανε εντύπωση όταν ήμασταν κι εμείς μικρά παιδιά και μέναμε σε διαμερίσματα τότε στα βόρεια. Βλέπαμε το σπίτι, και λέγαμε καλά ποιος μένει εδώ σε αυτό το σπίτι; Ο Ωνάσης μένει; Και ήταν του Κασσελάκη. Ας πούμε, δεν υπήρχαν τέτοια σπίτια στην Εκάλη τότε τα 50. Είναι Χόλιγουντ. Και όμως μεγάλωσε αυτός εκεί και μπράβο που δεν την ψώνισε μπορώ να πω”.

Το Dragons’ Den και η άγνωστη πλευρά του εφοπλιστή

“Εγώ αναγκάστηκα λόγω Dragons’ και έμπλεξα και με αυτό λίγο το κομμάτι της showbiz να το πω έτσι το απολαμβάνεις. Στην αρχή τους είπα όχι. Δηλαδή όταν μου το πρότειναν είπα όχι. Μετά ξαναείπα όχι. Μετά μου το γυρίσανε ότι είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Άρχισα να το σκέφτομαι πιο πολύ. Μετά λέω να κάνω ένα δοκιμαστικό και βλέπουμε.

Και τελικά μου άρεσε πάρα πολύ τα γυρίσματα ενώ ήταν 10 ώρες το κάθε επεισόδιο και νόμιζα ότι η ώρα δεν περνάει. Ένιωθα ότι πέρναγε μέσα σε δύο ώρες όλο το γύρισμα. Ξέχναγα τα επαγγελματικά μου προβλήματα όντας εκεί στο στούντιο. Δεθήκαμε και πάρα πολύ με τα άλλα, με τους άλλους κριτές και μου άρεσε πάρα πολύ και μακάρι να γίνει και νούμερο 4.

Κοίτα, νομίζω από τα 80 περίπου σοβαρά προϊόντα που έχουν έρθει στην εκπομπή αυτή, πρέπει να έχουν βγάλει σοβαρά λεφτά οι δύο. Νομίζω η κοπέλα που είχε φέρει αυτό το σπρέι βιολογικού μαυρίσματος και βίγκαν κρέας οκ. Αυτά. Άρα οι αναλογίες, το ποσοστό είναι πολύ μικρό.”

Το δίλημμα του «self-made» και η σκιά της καταγωγής

“Νομίζω πιο πολύ το 2. Δηλαδή επειδή είχαμε άλλο χαρακτήρα και άλλες φιλοδοξίες και άλλα σχέδια, θεωρούσα ότι αν εγώ μείνω και δουλέψω εκεί θα τσακωνόμασταν για το καθετί. Οπότε θεώρησα ότι είναι πιο έξυπνο να πάρω εγώ αυτό το μικρό ποσό, να προσπαθήσω να κάνω κάτι δικό μου. Αν το πετύχω, να επιστρέψω τα χρήματα πίσω, τα χρήματα που μου έδωσε για να ξεκινήσω και αν δεν πετύχω οκ πάλι να γυρίσω να δουλέψω για την οικογένεια.

Ήμουν τυχερός. Πήρα ρίσκα. Σε μικρή ηλικία πήγα στην Αμερική, που είναι η χώρα της ευκαιρίας ας πούμε και των δυνατοτήτων μου. Βγήκε και έτσι άρχισα τη δική μου εταιρεία, τα δικά μου χρήματα. Επέστρεψα πίσω, αυτά που μου είχαν δώσει για να είμαι κύριος. Από τότε έχουμε και πολύ καλή σχέση γιατί δεν τσακωνόμαστε.”

Γιατί αποφεύγει την επίδειξη και για ποιο λόγο δεν συνάδει με την φιλοσοφία του

“Αυτό που λες για την οικονομική επιφάνεια δεν νομίζω να μου ταιριάζει. Ζω θεωρώ μια ζωή καλή αλλά όχι υπερβολική. Δεν μου αρέσει καθόλου το οφ. Και μην ξεχνάς ότι μπορεί να έχεις κάνει κάποια πράγματα στη δουλειά σου και να είσαι επιτυχημένος και να ζεις μια τέτοια ζωή, αλλά έχεις και πολλά πράγματα που χρωστάς είτε σε τράπεζες, δάνεια δηλαδή. Οπότε δεν είναι ότι κοιμάσαι και λες δεν έχω κανένα θέμα, έχω το σπίτι μου, το αυτοκίνητό μου και δεν με νοιάζει τίποτα.

Όταν χρωστάς έχεις υποχρεώσεις και όπως ξέρεις οι τράπεζες όταν χρωστάς, άμα δεν πληρώσεις αρχίζουν χοντρά προβλήματα. Άρα δεν είναι ότι είναι όλα μέλι γάλα και δεν μας νοιάζει τίποτα και ανεβάζουμε τα βίντεο με τα αμάξια και κάνουμε πλάκα. Εντάξει, αυτό είναι το χόμπι μου, αλλά αν μιλήσουμε σοβαρά, μπορεί κάποιος να έχει και περισσότερα προβλήματα από έναν ας πούμε υπάλληλο που βγάζει ένα μικρομεσαίο ποσό και έχει απλά να φροντίσει την οικογένεια του και δεν έχει άλλα προβλήματα πέρα από αυτό”.

Σε ερώτηση για τον Κυριακό Μητσοτάκη ανέφερε

“Και ο Μητσοτάκης είδες πως προσπαθεί να κάνει και αυτός τη διαφορά; Δεν θα κάνει την Ελλάδα Ελβετία σε μία τετραετία.”

Τόνισε μάλιστα πως τον θεωρεί περισσότερο CEO, καθώς ο ίδιος λειτουργεί επιχειρηματικά σαν διευθυντής εταιρίας.

Aκόμη αναφέρθηκε στις πολιτικές του πεποιθήσεις, παραδεχόμενος πως ανήκει στην κεντρο-δεξιά, ενώ τόνισε πως θα του άρεσε σαν ιδέα να βρεθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά είναι κάτι που πρακτικά και νομοθετικά δεν γίνεται.

Αναφορικά με τον Ντόναλντ Τραμπ

“Ο Τραμπ είναι κακός πολιτικός και καλός επιχειρηματίας. Γιατί αν είσαι καλός πολιτικός δεν βγαίνεις να λες θα σε απαγάγουν, θα σου κλείσω τη χώρα, θα σου πάρω τη χώρα. Δεν είσαι καλός πολιτικός άμα τα λες αυτά.”

Τέλος, τόνισε πως αν ήταν Πρωθυπουργός 3 πράγματα θα άλλαζε:

“Νομίζω νοσοκομεία, σχολεία, ΦΠΑ. Αυτά θα έκανα εγώ. Εγώ αν ήμουν μόλις ξαφνικά πρωθυπουργός.”