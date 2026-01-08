Η Χριστίνα Μπόμπα, ήταν καλεσμένη στο AnesTea The Podcast και μίλησε για όλα. Ένα από τα θέματα που άγγιξαν και ο Ανέστης με τον μοναδικό του τρόπο την έκανε να ανοιχτεί, ήταν για το κομμάτι της αναγνωρισιμότητας και για το γεγονός πως στο παρελθόν την κατηγορούσε ο κόσμος για αυτό, για το λεγόμενο “famous for being famous”.

H ίδια απάντησε πως μικρή δεν ήθελε να γίνει διάσημη, ούτε να έχει προβολή.

Όπως είπε «είχα πολύ έντονα την αυτοπεποίθηση πως θα πετύχω». Μάλιστα συμπλήρωσε πως «Δηλαδή, ήθελα να κάνω δικές μου εταιρίες, ήθελα να κάνω δικές μου δουλειές. Ήξερα με κάποιο τρόπο μέσα μου ότι θα κάνω κάτι. Δεν υπήρχε πολύ έντονα η παράμετρος του θα γίνω διάσημη ή τέλος πάντον αναγνωρίσιμη.»

Ενώ έκλεισε λέγοντας «Θεωρώ πως είμαι ένα αποτέλεσμα τύχης, ικανότητας, τόλμης και εργατικότητας.»

Συνεχίζοντας τη συζήτηση, στην ερώτηση του Ανέστη πως έχει κατηγορηθεί πολύ η ίδια για το ότι θέλει να είναι στην κατηγορία famous for being famous από τον κόσμο, η ίδια απάντησε:

«Η πιο έντονη αναγνωρισιμότητα μου ήρθε εύκολα. Ίσως και για αυτό έχω κατηγορηθεί πάρα πολύ γι’αυτό και it’s okay. Μου ήρθε κάτι, δεν μπορεί να παραμείνεις σχετικός και αναγνωρίσιμος και relevant χωρίς να προσπαθήσεις». Συνέχισε μάλιστα αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Εγώ θυμάμαι – δηλαδή εγώ είμαι μια 10ετία στα media-στην αρχή ειδικά που έγινα γνωστή μέσα από την σχέση μου με τον Σάκη, υπήρχε πολύ έντονα αυτό, στην αρχή με άγγιζε», συμπληρώνοντας μάλιστα πως τότε την εκνεύριζε «γιατί μπορεί να ήταν και αλήθεια, μπορεί να άγγιζε κάποια χορδή περίεργη, γιατί και εγώ αναρωτιόμουν, πως γίνεται να είμαι τόσο αναγνωρίσιμη».

Κλείνοντας την απάντηση της μάλιστα ανέφερε η Χριστίνα Μπόμπα πως ήταν η πρώτη που είπε ότι ήταν content creator και πέσανε να την φάνε αλλά μέχρι να κάνει παιδιά αυτό το ευχαριστιώταν στο full και δεν την άγγιζε.

