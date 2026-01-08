H Xριστίνα Μπόμπα είναι μια από τις πιο πετυχημένες και ίσως από τις πρώτες influencer στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με τα social media επαγγελματικά. Η ίδια μάλιστα όταν ερωτήθηκε από τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο για αυτό το κομμάτι και του βιοπορισμού ανέφερε:

«Εγώ σε σχέση με το τι κάνω επαγγελματικά δυστυχώς δεν βάζω τόσο ως παράγοντα το οικονομικό για να αποφασίσω, κυρίως βάζω την καρδιά μου και μετά το οικονομικό έρχεται». Στην ερώτηση του Ανέστη Ευαγγελόπουλου για το αν έβγαλε ποσά αντίστοιχα με αυτά των social media όταν έκανε το The Voice of Greece, εκείνη απάντησε «καμία σχέση, ήταν πολύ λιγότερα».

Μάλιστα όταν την ρώτησε αν αναλογικά έπαιρνε π.χ. 1 το μήνα από το The Voice of Greece, απάντησε «πολύ περισσότερα», σίγουρα 10, αναφέροντας όμως πως στο The Voice ήταν η πρώτη της εμφάνιση στη τηλεόραση, προφανώς δεν έκλεισε συμβόλαιο αντίστοιχο με έναν παρουσιαστή όπως είναι ο Σάκης ή κάποιο άλλο τηλεοπτικό πρόσωπο.

Όσον αφορά τα social media του σήμερα ανέφερε πως πλέον δεν κάνει over sharing στα social, παλιά έκανε γιατί της άρεσε, πλέον δεν κάνει καθώς με τα social media έχει περάσει διάφορες φάσεις, είναι 10 χρόνια στον χώρο και με τον ερχομό των κοριτσιών δεν ήθελε να δείχνει τόσο την ζωή της και δεν θέλει να ζει τα παιδιά της μέσα από ένα βίντεο, θέλει να έχει ουσιαστικό χρόνο.

Τέλος, όταν ερωτήθηκε αν θα έκανε πρωινό με τον σύζυγο της, Σάκη Τανιμανίδη απάντησε:

«Νομίζω πως όχι».

Η συνέχεια στο AnesTea The Podcast.