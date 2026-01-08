Παρόλο που οι συνεντεύξεις της είναι πολύ περιορισμένες, η Χριστίνα Μπόμπα ήταν άκρως αποκαλυπτική στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και στο podcast AnesTea The Podcast powered by TA NEA και δεν δίστασε να μιλήσει για τα πάντα.

Συζητήσανε το κομμάτι της εξωσωματικής γονιμοποίησης με την ίδια να αναφέρει πως έχουν γονιμοποιημένα έμβρυα που τα πραγματοποίησαν σαν διαδικασία όταν ήταν 30 ετών, σε περίπτωση που θελήσουν να μεγαλώσουν την οικογένεια τους. Η ίδια αναφέρει πως το επιθυμούν αλλά θέλουν να πραγματοποιηθεί μια σωστή στιγμή που «να μπορεί να βγει η εξίσωση», ενώ ταυτόχρονα αναφέρει πως το ένα από τα κοριτσάκια τους ζητάει αδερφάκι. Μάλιστα τόνισε πως τα κοριτσάκια τους είναι αχώριστες.

Όσον αφορά το θέμα που είχε ανοίξει με μια δήλωση της σε τηλεοπτική εκπομπή πως μετά την εγκυμοσύνη δεν είχε διάθεση για ερωτική επαφή για 1 χρόνο η ίδια απάντησε πως ο Σάκης ήταν πολύ υποστηρικτικός, ενώ πιο συγκεκριμένα ανέφερε:

«Moυ πήρε ένα χρόνο να επανέλθω πλήρως στον εαυτό που ήμουν πριν να κάνω μωρά. Αυτό το πήραν και το κάνανε είχε ένα χρόνο να κάνει σεξ που δεν είναι το ίδιο. Σταδιακά άρχισα να κατακτώ το κομμάτι της σεξουαλικότητας μου και θέλω να σου πω πως όταν έχεις 2 μωρά που τα θυλάζεις, που είσαι με τον κεφτέ στο κεφάλι, που δεν φοράς μπλούζα γιατί θυλάζεις συνέχεια, που δεν κοιμάσαι, με τα βίας κάνεις μπάνιο. Η λοχεία είναι η πιο απαιτητική περίοδος στην ζωή μιας γυναικας αν δεν έχει περάσει κάποιες τραγικές καταστάσεις. Είναι πολύ απαιτητική.»

Μάλιστα, όταν ο Ανέστης την ρώτησε πως αισθάνθηκε όταν άνοιξε την τηλεόραση και άκουσε ότι ο άνδρας δεν μπορεί να περιμένει σε μια τέτοια περίοδο την γυναίκα και είναι ok να πάει και σε μια ιερόδουλη, απάντησε:

«Είναι τόσο ακραίο που είναι γελοίο».

Η συνέχεια στο AnesTea The Podcast powered by TA NEA.