Με έντονο ποδοσφαιρικό «άρωμα» διεξάγεται ο φετινός τελικός του Champions League, καθώς στις εξέδρες της Πούσκας Αρένα βρίσκονται σημαντικές προσωπικότητες του αθλήματος.

Ανάμεσά τους και ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος εντοπίστηκε από την τηλεοπτική κάμερα να παρακολουθεί την αναμέτρηση από τις κερκίδες, δίπλα στον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού βρέθηκε στη Βουδαπέστη για τον μεγάλο τελικό μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ, σε μια βραδιά που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ολόκληρου του ποδοσφαιρικού κόσμου.