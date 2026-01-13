O Στέλιος Ρόκκος ένας καλλιτέχνης με τεράστια πορεία βρίσκεται στον καναπέ του AnesTea The Podcast powered by TA NEA, μαζί με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο σε μια ανατρεπτική συνέντευξη.

Στη συζήτηση ο τραγουδιστής αναφέρεται στα δυσάρεστα που έζησε τα τελευταία χρόνια ενώ απαντάει και σε ερωτήσεις για το πώς βρίσκει τη θετικότητα σε δύσκολες περιόδους.

Ο ίδιος, που τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει τη Λήμνο να είναι το καταφύγιό του, αναφέρεται στις απώλειες που βίωσε, στα δύσκολα χρόνια που πέρασε αλλά και στη δύναμη που αντλεί μέσα από αυτά.

Ταυτόχρονα μιλά με ειλικρίνεια για τη σχέση του με τη θρησκεία, εξηγώντας γιατί έχει αποστασιοποιηθεί από την Εκκλησία.

Δείτε live το νέο επεισόδιο του Anestea The Podcast (powered by ΤΑ ΝΕΑ):