O Xάρης Βαφειάς, πέρα από εφοπλιστικές γνώσεις έχει και άποψη. Ασχολείται μάλιστα και με τα κοινά στον Δήμο Κηφισιάς συγκεκριμένα με το κομμάτι της ασφάλειας και στο AnesTea The Podcast (powered by TA NEA), δεν δίστασε να τοποθετηθεί και πολιτικά.

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση του Ανέστη Ευαγγελόπουλου που τον ρώτησε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ κάποιος μπορεί να απέφευγε να απαντήσει , ο ίδιος απάντησε:

“Και ο Μητσοτάκης είδες πως προσπαθεί να κάνει και αυτός τη διαφορά; Δεν θα κάνει την Ελλάδα Ελβετία σε μία τετραετία.”

Τόνισε μάλιστα πως τον θεωρεί περισσότερο CEO, καθώς ο ίδιος λειτουργεί επιχειρηματικά σαν διευθυντής εταιρίας.

Aκόμη αναφέρθηκε στις πολιτικές του πεποιθήσεις, παραδεχόμενος πως ανήκει στην κεντρο-δεξιά, ενώ τόνισε πως θα του άρεσε σαν ιδέα να βρεθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά είναι κάτι που πρακτικά και νομοθετικά δεν γίνεται.

Μάλιστα σχολίασε και τον Τραμπ λέγοντας χαρακτηριστικά:

“Ο Τραμπ είναι κακός πολιτικός και καλός επιχειρηματίας. Γιατί αν είσαι καλός πολιτικός δεν βγαίνεις να λες θα σε απαγάγουν, θα σου κλείσω τη χώρα, θα σου πάρω τη χώρα. Δεν είσαι καλός πολιτικός άμα τα λες αυτά.”

Τέλος, τόνισε πως αν ήταν Πρωθυπουργός 3 πράγματα θα άλλαζε:

“Νομίζω νοσοκομεία, σχολεία, ΦΠΑ. Αυτά θα έκανα εγώ. Εγώ αν ήμουν μόλις ξαφνικά πρωθυπουργός.”

H συνέχεια στο AnesTea The Podcast (powered by TA NΕΑ).

