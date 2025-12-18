Η influencer Modern Cinderella μίλησε στο Anestea The Podcast με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο για τις προτάσεις που έχει δεχθεί να εμφανιστεί στην τηλεόραση, αλλά και για τους λόγους που αποφάσισε να τις απορρίψει. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πισώπλατες μαχαιριές που, όπως είπε, έχει δεχθεί από άλλες influencers, καθώς και στη στιγμή που ένιωσε άσχημα εξαιτίας σχολίων τηλεοπτικής παρουσιάστριας.

Απαντώντας στο ερώτημα για το πώς αντιμετωπίζει ο χώρος της τηλεόρασης τους influencers, η Modern Cinderella δήλωσε: «Χάλια γιατί νιώθουν ότι τους έχουν πάρει τη δουλειά».

Σχετικά με το αν πρόκειται για ζήτημα οικονομικών συμφερόντων, εξήγησε: «Μέχρι να αναπτυχθεί η βιομηχανία των προϊόντων στα social media, όλα ήταν τηλεοπτικά. Γιατί να δώσει μια εταιρεία 40 ή 50 χιλιάδες ευρώ για 10 δευτερόλεπτα διαφήμισης στην τηλεόραση, όταν μπορεί να πληρώσει έναν influencer πολύ λιγότερα και να έχει καλύτερο αποτέλεσμα;»

Η σχέση τηλεόρασης και social media

Όπως υποστήριξε, η τηλεόραση αντιμετωπίζει αρνητικά τα πρόσωπα των social media: «Μόνο κακά πράγματα λένε. Δεν έχω δει ποτέ μια εκπομπή να αναγνωρίζει ένα επιτυχημένο project στο YouTube ή να δείχνει σεβασμό σε κάποιον που προσπαθεί».

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο να υπάρχει ζήλια από τηλεοπτικά πρόσωπα, ανέφερε: «Σίγουρα κάποιοι το έχουν στο μυαλό τους. Είναι λογικό να θυμώνουν όταν βλέπουν συνεντεύξεις και μεγάλα ονόματα να πηγαίνουν σε podcasts αντί για τηλεοπτικές εκπομπές».

Η εμπειρία με την τηλεόραση

Η Modern Cinderella αποκάλυψε πως έχει βιώσει άσχημες στιγμές από τηλεοπτικά σχόλια: «Το έχω βιώσει μία φορά με την Τσιμτσιλή και είχα νιώσει πολύ άσχημα. Δεν είμαι συνηθισμένη να με σχολιάζουν δημόσια. Είναι διαφορετικό να διαβάζεις ένα σχόλιο στα social media από το να βλέπεις μια εκπομπή να μιλά για σένα με άσχημο τρόπο».

Όσο για τις προτάσεις που έχει δεχθεί για τηλεοπτικές εμφανίσεις, εξήγησε: «Με είχαν καλέσει για να συζητήσουμε για την εκπομπή της Τσολάκη. Πήγαμε, μιλήσαμε, αλλά δεν προχώρησε. Μου είχαν προτείνει και συμμετοχή σε τηλεοπτικό παιχνίδι που περιλάμβανε τραγούδι, αλλά αρνήθηκα».

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Με πήραν να μου πουν να έρθω να τραγουδήσω δύο τραγούδια. Εγώ γέλασα. Τους είπα, πείτε μου τα λεφτά μου. Αν μου έδιναν εξωπραγματικά ποσά, ίσως να το σκεφτόμουν». Στο τέλος αποκάλυψε: «Μου δίνανε τα μισά λεφτά από ένα στόρι μου».