Η influencer Modern Cinderella μίλησε με ειλικρίνεια στο Anestea The Podcast και τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο για τη σχέση της με τον Δημήτρη Πλούμπη, γνωστό και ως Ricta, για τον γιο τους Βασίλη και το ενδεχόμενο να αποκτήσει δεύτερο παιδί. Σε μια εξομολόγηση με προσωπικό τόνο, αποκάλυψε πλευρές της ζωής της που δεν είχε μοιραστεί ποτέ ξανά δημόσια.

«Κοίτα, πάντα είμαστε σε καλή φάση. Αναγκαστικά, δηλαδή θέλοντας και μη, δεν γίνεται να μην μιλήσουμε λόγω του παιδιού», ανέφερε η Modern Cinderella, απαντώντας στο αν η σχέση τους έχει περάσει κρίσεις. Όπως εξήγησε, η επικοινωνία τους παραμένει ανοιχτή χάρη του παιδιού τους.

Σχετικά με το αν είναι ξανά μαζί, σημείωσε: «Η σχέση μου με τον Δημήτρη είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να καταλάβει ο κόσμος. Ούτε καν οι φίλοι μου δεν την καταλαβαίνουν. Μόνο η κολλητή μου, με την οποία έχουμε δώδεκα χρόνια φιλία».

Σε ερώτηση για το αν θα είχε αφήσει πίσω της τον Δημήτρη αν δεν υπήρχε ο γιος τους, απάντησε: «Αν δεν υπήρχε το παιδί και χωρίζαμε, τότε νομίζω πως ναι».

Η ίδια χαρακτήρισε τη σχέση τους «πολύ περίπλοκη», ενώ αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά που αγαπά και όσα την ενοχλούν στον Δημήτρη: «Το αγαπημένο μου πράγμα είναι ότι είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Το λιγότερο αγαπημένο είναι ότι θα μου πει μικρά ψέματα, χαζά, χωρίς λόγο».

Η καθημερινότητα με τον γιο της και η μητρότητα

Η Modern Cinderella αποκάλυψε ότι μεγαλώνει μόνη της τον Βασίλη, χωρίς βοήθεια από νταντά. «Είχα τον πρώτο χρόνο που ήρθα στην Αθήνα, αλλά είχα πολύ κακές εμπειρίες. Από τότε αποφάσισα να τα κάνω όλα μόνη μου», είπε, προσθέτοντας πως, παρότι είναι δύσκολο, προτιμά να περνά όσο περισσότερο χρόνο γίνεται με το παιδί της.

Αναφερόμενη στη δημοσιότητα, τόνισε πως γνωρίζει ότι «το πιο εύκολο πράγμα για να ξαναέρθει κάποιος στο προσκήνιο είναι τα προσωπικά του». Ωστόσο, όπως είπε, αποφεύγει να δημοσιοποιεί τη σχέση της ή λεπτομέρειες της προσωπικής της ζωής, καθώς δεν επιθυμεί να εκτίθεται.

Η σκέψη για δεύτερο παιδί και η εμπειρία της εγκυμοσύνης

Η influencer ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει προς το παρόν να αποκτήσει δεύτερο παιδί. «Δεν θέλω να κάνω δεύτερο παιδί, αλλά ο Βασίλης μου το ζητά συνέχεια. Μου λέει ότι θέλει αδερφάκι», ανέφερε. Εξήγησε επίσης πως αυτή την περίοδο ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή για την ακμή, που δεν επιτρέπει εγκυμοσύνη.

Για την πρώτη της εγκυμοσύνη, αποκάλυψε ότι ήταν μια δύσκολη περίοδος: «Δεν είχα περάσει καλά και αυτό μου έχει αφήσει ένα τραύμα. Δεν θέλω να ξαναμπώ σε αυτή τη διαδικασία, ειδικά τώρα», σημείωσε.

Η πιθανότητα υιοθεσίας και η συγκινητική οικογενειακή ιστορία

Η Modern Cinderella δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο υιοθεσίας: «Ναι. Ένας φίλος μου έχει ξεκινήσει τη διαδικασία και βλέπω πόσο δύσκολο είναι στην Ελλάδα. Αλλά το σκέφτομαι, ειδικά επειδή και ο Βασίλης το θέλει».

Μοιράστηκε επίσης μια τρυφερή ιστορία με τον γιο της: «Διαβάζω κάθε μέρα ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα. Και κάποια στιγμή, μέσα από τη συζήτηση, μου είπε “και εγώ θα ήθελα να έχω ένα μωράκι”». Η ίδια παραδέχτηκε ότι, ως μοναχοπαίδι, καταλαβαίνει την ανάγκη του γιου της για παρέα.

Σε μια πιο προσωπική στιγμή, αναφέρθηκε στη μητέρα της και τον πατριό της, περιγράφοντας ένα συγκινητικό περιστατικό: «Ο πατριός μου έκανε πρόσφατα χειρουργείο στο αυτί λόγω καρκίνου. Μόλις βγήκε από το νοσοκομείο, πήγε με τις γάζες στο κεφάλι να αγοράσει δέντρο και στολίδια για τον Βασίλη. Αυτό για μένα σημαίνει καλοσύνη και ψυχή».