Η influencer Modern Cinderella άνοιξε την καρδιά της στο Anestea The Podcast με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά λεπτομέρειες για τη δύσκολη παιδική της ηλικία και τη σχέση με τον πατέρα της. Η γνωστή δημιουργός περιεχομένου αναφέρθηκε επίσης στη σημερινή της οικογενειακή ζωή, απαντώντας στο αν είναι ξανά μαζί με τον Ρίκτα και αν σκέφτεται να αποκτήσει δεύτερο παιδί.

Μιλώντας για το πώς την επηρέασε η απουσία του πατέρα της, η Modern Cinderella εξήγησε ότι, αν και εκείνος ζούσε κοντά, δεν υπήρχε ουσιαστική επικοινωνία. «Τον είχα στο ένα χιλιόμετρο από το σπίτι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, η έλλειψη αυτής της σχέσης τής άφησε βαθιά συναισθηματικά σημάδια. «Μου έχει αφήσει πάρα πολλά τραύματα. Είναι ένας λόγος που πάντα προσπαθούσα με τον Δημήτρη, γιατί ήθελα να είναι κοντά με τον μπαμπά του. Έχω τραυματιστεί από τη σχέση που είχα εγώ με τον δικό μου πατέρα», σημείωσε.

Η ίδια αποκάλυψε ότι οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν τεσσάρων ετών. «Ο μπαμπάς μου είχε επιλέξει μια άλλη ζωή. Δεν ήταν ότι δεν με αγαπούσε ή ότι δεν τον έβλεπα, αλλά δεν είχαμε ποτέ πραγματική σχέση. Μου έχει λείψει να έχω έναν πατέρα να με προστατεύει», είπε.

Παρότι η μητέρα της ανέλαβε και τους δύο ρόλους, η απουσία του πατέρα έγινε πιο αισθητή στην εφηβεία. «Η μαμά μου ήταν και μαμά και μπαμπάς, αλλά μετά τα 17 ένιωσα πικρία. Αν ρωτήσεις τον πατέρα μου σήμερα τι δουλειά κάνω, δεν θα ξέρει να σου πει», δήλωσε.

Η Modern Cinderella τόνισε ότι στο σχολείο δεν μιλούσε ποτέ για τον πατέρα της. «Όχι, δεν ήξερε κανένας για τον μπαμπά μου», είπε, υπογραμμίζοντας ότι προτιμούσε να κρατά το θέμα αυτό μακριά από τους συμμαθητές της.

Η αποκάλυψη για τον λόγο της απομάκρυνσης

Η influencer αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον λόγο που η μητέρα της την απομάκρυνε από τον πατέρα της. «Ο μπαμπάς μου είχε θέμα με το αλκοόλ. Νομίζω δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Η μαμά μου το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να με απομακρύνει από αυτό το περιβάλλον. Πρώτα απ’ όλα παίρνεις το παιδί και το πας αλλού, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει όταν κάποιος είναι εθισμένος στο αλκοόλ», ανέφερε.

Η Modern Cinderella κατέληξε λέγοντας ότι πλέον έχει έρθει πιο κοντά με τον πατέρα της, προσπαθώντας να επουλώσει πληγές του παρελθόντος και να διατηρήσει μια πιο ώριμη σχέση μαζί του.