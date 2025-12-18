Το Anestea The Podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου φιλοξενεί σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 18:00, τη Modern Cinderella, σε μια συνέντευξη όπου μιλά ανοιχτά για όσα δεν έχει αποκαλύψει ποτέ δημόσια.

Η γνωστή influencer αναφέρεται στη δύσκολη παιδική της ηλικία και εξηγεί για πρώτη φορά τον λόγο που η μητέρα της την απομάκρυνε από τον πατέρα της σε πολύ μικρή ηλικία. Παράλληλα, απαντά στο ερώτημα αν είναι ξανά μαζί με τον Ρίκτα και αν έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο να αποκτήσουν δεύτερο παιδί.

Η Modern Cinderella μιλά επίσης για το πώς σκοπεύει να εξηγήσει στο παιδί της ότι ο πατέρας του βρέθηκε στη φυλακή, αποκαλύπτοντας αν έχει ήδη σκεφτεί τη στιγμή και τα λόγια που θα χρησιμοποιήσει.

Αναφέρεται ακόμη στις οικονομικές δυσκολίες που βίωσε μεγαλώνοντας, όταν η μητέρα της κέρδιζε μόλις 600 ευρώ τον μήνα, και συγκρίνει εκείνη την περίοδο με τη σημερινή επιτυχία της, καθώς η εταιρεία της καταγράφει ετήσια έσοδα που ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Η συζήτηση περιλαμβάνει και αποκαλύψεις για τις προτάσεις που έχει δεχθεί για να εμφανιστεί στην τηλεόραση – και τους λόγους που αποφάσισε να αρνηθεί. Δεν διστάζει, επίσης, να μιλήσει για τις πισώπλατες μαχαιριές που έχει δεχθεί από άλλες influencers, αλλά και για τη στιγμή που λύγισε μπροστά στην κάμερα.

Προσωπικές και πολιτικές εξομολογήσεις

Σε μια πιο προσωπική εξομολόγηση, η Modern Cinderella εξηγεί γιατί δηλώνει ότι ψηφίζει Ζωή Κωνσταντοπούλου και αποκαλύπτει αν έχει γνωρίσει ποτέ την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας από κοντά.

Όπως σημειώνει, δεν επιδιώκει να ωραιοποιήσει τίποτα στη ζωή της. «Λέω την αλήθεια όπως είναι», τονίζει χαρακτηριστικά.

Το επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο σήμερα στις 18:00 στο YouTube.