Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε με ειλικρίνεια στο AnesTea The Podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, αναφερόμενη στην πορεία της στην τηλεόραση, τις συνεργασίες της και τη στάση της απέναντι στις προκλήσεις του χώρου. Μεταξύ άλλων, έδωσε ξεκάθαρη απάντηση για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα και μίλησε για την εξέλιξη της εκπομπής της.

Η επιστροφή στην τηλεόραση και η στήριξη της Άλκηστις Μαραγκουδάκη

Η παρουσιάστρια εξήγησε πως, όταν έμεινε εκτός τηλεόρασης, αποφάσισε να επιστρέψει μόνο με ένα συγκεκριμένο project που είχε στο μυαλό της. «Αυτό θέλω να κάνω», είπε, περιγράφοντας πώς απέρριπτε άλλες προτάσεις μέχρι να της δοθεί η ευκαιρία.

Όπως αποκάλυψε, η Άλκηστις Μαραγκουδάκη ήταν εκείνη που της εμπιστεύτηκε το εγχείρημα, δίνοντάς της «λευκό χαρτί» να το υλοποιήσει όπως το φανταζόταν. «Θα είμαι πάντα ευγνώμων στη γυναίκα αυτή», τόνισε, επισημαίνοντας πως η εκπομπή της εξελίχθηκε και ωρίμασε μέσα στα χρόνια.

Για την τηλεόραση σήμερα

Η Σίσσυ Χρηστίδου θεωρεί ότι η ελληνική τηλεόραση παραμένει ποιοτική, με σαφή όρια και συντηρητικό χαρακτήρα. «Εμένα μου αρέσει αυτό», σημείωσε, εξηγώντας πως η στροφή προς πιο ρεαλιστικό περιεχόμενο αντικατοπτρίζει τις συζητήσεις και τις ανησυχίες της κοινωνίας.

Η ίδια δήλωσε ότι προτιμά το infotainment, το οποίο συνδυάζει ενημέρωση και ψυχαγωγία χωρίς να αγνοεί την πραγματικότητα. «Μου αρέσει που δεν χρειάζεται να προσποιηθώ ότι δεν συμβαίνουν όλα αυτά», είπε, προσθέτοντας πως η εκπομπή της επιλέγει θεματολογία με μέτρο και ευαισθησία.

Η στάση της απέναντι στην κριτική και τα μέσα

Η παρουσιάστρια υπογράμμισε ότι λέει πάντα τη γνώμη της, αποφεύγοντας μόνο όσα μπορεί να πληγώσουν ανθρώπους. «Με νοιάζει να μην προσβάλω ή στεναχωρήσω κάποιον», είπε, διευκρινίζοντας πως δεν την απασχολεί αν θα γίνει αρεστή στο κοινό.

Αναφερόμενη στη στάση των ΜΜΕ απέναντί της, παραδέχτηκε πως «κάνουν τη δουλειά τους», ωστόσο εξέφρασε επιφυλάξεις για τον τρόπο κάλυψης των δικαστικών της υποθέσεων. «Θα προτιμούσα οι δίκες να γίνονται κεκλεισμένων των θυρών, για να προστατεύονται τα παιδιά μου», είπε χαρακτηριστικά.

Οι παρουσιαστές που θαυμάζει

Η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε πως εκτιμά ιδιαίτερα τη Ναταλία Γερμανού, τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και τη Ράνια Τζίμα για τον τρόπο που προσεγγίζουν τα θέματα. Από άνδρες παρουσιαστές ξεχώρισε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τον οποίο χαρακτήρισε «τον καλύτερο της ελληνικής τηλεόρασης».

Ανάμεσα στους νεότερους, ξεχώρισε τον Δημήτρη Πανόπουλο, τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Παύλο Σταματόπουλο και τον Νίκο Συρίγο.

Η σχέση με τον Νίκο Κοκλώνη και η επαγγελματική της στάση

Για τη συνεργασία της με τον Νίκο Κοκλώνη, ανέφερε πως υπάρχει πραγματική αγάπη και αλληλοσεβασμός, αν και διατηρεί επαγγελματικά όρια. «Δεν θέλω να περνώ στο επίπεδο της φιλίας όταν μπλέκεται η δουλειά», είπε, δίνοντας παράδειγμα από το παρελθόν με τον Τζώνη Καλημέρη και τη Χριστίνα Κοντοβά.

Η ίδια επαίνεσε τον Κοκλώνη για τη στήριξη που της έχει προσφέρει. «Είναι πάντα εκεί, πάντα απαντάει στο τηλέφωνο και λύνει τα ζητήματα επιτόπου. Δεν μου έχει ξανασυμβεί αυτό», σημείωσε.

Η σχέση με τον Γιώργο Λιάγκα

Όταν ρωτήθηκε για τον Γιώργο Λιάγκα και τις φήμες περί αντιπαλότητας, η Σίσσυ Χρηστίδου ήταν κατηγορηματική: «Δεν υπάρχει». Εξήγησε πως θεωρεί τη στάση του μέρος του τηλεοπτικού παιχνιδιού. «Πιστεύω ότι κάνει το παιχνίδι του και το κάνει πολύ καλά», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει προσωπική ένταση ανάμεσά τους.

