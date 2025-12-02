Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε με ειλικρίνεια στο AnesTea The Podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, αναφερόμενη στα αρνητικά σχόλια που δέχεται για την αλλαγή στην εμφάνισή της, τη σχέση της με το φαγητό και τη μάχη της με τα κιλά.

Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι από μικρή ηλικία παλεύει με το βάρος της και πως οι μεταβολές στην εικόνα της είναι κάτι που ο κόσμος έχει δει πολλές φορές, ειδικά μετά τις εγκυμοσύνες της. Όπως είπε, δεν καταλαβαίνει γιατί αυτή τη φορά προκάλεσε τόσο μεγάλη συζήτηση η απώλεια κιλών της.

Η σχέση της με το φαγητό και οι δύσκολες περίοδοι

Αναφερόμενη στις διατροφικές της συνήθειες, η Σίσσυ Χρηστίδου παραδέχτηκε ότι έχει περάσει περιόδους όπου το φαγητό λειτουργούσε ως παρηγοριά. «Πέρασα μια πολύ δύσκολη χρονιά πέρυσι», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όταν βρίσκεται σε συναισθηματική πίεση, τείνει να παίρνει κιλά, καθώς οργανικά αυτό της συμβαίνει εύκολα.

Παράλληλα, σημείωσε πως η αυτοπεποίθησή της δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το βάρος της. «Η αυτοπεποίθησή μου είναι σε νορμάλ επίπεδα, είτε έχω περισσότερα είτε λιγότερα κιλά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει πάντα πλήρη επίγνωση της εικόνας της στον καθρέφτη. Παράλληλα προσέθεσε πως «μετά το Πάσχα έχανα γύρω στα τέσσερα με πέντε κιλά τον μήνα, αλλά επειδή τους δυο τελευταίους μήνες ήμουν εκτός τηλεόρασης, μετά όταν εμφανίστηκαν τον Σεπτέμβριο, αυτό φάνηκε πιο έντονα».

Τα σχόλια για την εμφάνισή της και η απάντησή της

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι αιφνιδιάστηκε από την ένταση των αντιδράσεων για την ανανεωμένη της εικόνα. Όπως είπε, ενώ ήταν ενεργή στα social media όλο το καλοκαίρι, τα σχόλια για το πρόσωπό της μετά την πρεμιέρα της εκπομπής ήταν έντονα και συχνά αρνητικά. «Δεν έκανα πλαστικές διακοπές», τόνισε, εξηγώντας ότι η αλλαγή στο πρόσωπό της οφείλεται στην απώλεια βάρους.

Η ίδια δήλωσε πως δεν έχει πρόβλημα να μιλά ανοιχτά για όσα κάνει, όπως θεραπείες περιποίησης ή αισθητικές παρεμβάσεις, τις οποίες συχνά δείχνει και στα social media. «Δεν θεωρώ ότι είναι ντροπή, είμαι πολύ ανοιχτή σε αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Η μέθοδος που ακολουθεί

Απαντώντας στις φήμες για ενέσεις ή χειρουργικές επεμβάσεις, η Σίσσυ Χρηστίδου ξεκαθάρισε ότι τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Εξήγησε ότι ακολουθεί τη μέθοδο Evivios, την οποία εφαρμόζει εδώ και χρόνια υπό ιατρική παρακολούθηση. Πρόκειται, όπως είπε, για μια μη στερητική προσέγγιση που περιλαμβάνει και τρόφιμα όπως σοκολάτες ή πατατάκια, βοηθώντας την να διατηρεί ισορροπία χωρίς υπερβολές.

«Δεν έχω την πειθαρχία να κάνω αυστηρές δίαιτες με κοτόπουλο και σαλάτα», είπε με ειλικρίνεια, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη μέθοδος τη βοηθά να διαχειρίζεται το βάρος της ρεαλιστικά και χωρίς πίεση.

Δείτε εδώ ολόκληρη την την συνέντευξη: