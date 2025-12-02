Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε με ανοχτά τα χαρτιά της στο AnesTea The Podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, αποκαλύπτοντας πτυχές της προσωπικής της ζωής, της μητρότητας και των δυσκολιών που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια. Η γνωστή παρουσιάστρια αναφέρθηκε στα συναισθήματά της μετά το διαζύγιο, στην απώλεια της μητέρας της και στο πώς βλέπει σήμερα την έννοια της συντροφικότητας.

Για τη συντροφικότητα και τις σχέσεις

Η Χρηστίδου εξήγησε ότι δεν έχει επικοινωνήσει καμία νέα σχέση δημόσια, καθώς, όπως είπε, «αν δεν φτάσει μια σχέση στα παιδιά μου, δεν μπορώ να την επικοινωνήσω». Τόνισε πως για να συστήσει κάποιον στα παιδιά της, θα πρέπει να είναι κάτι πολύ σοβαρό και μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει συμβεί.

Παραδέχτηκε ότι είναι συντηρητική σε αυτό το κομμάτι, λέγοντας πως «είμαι συντηρητικός άνθρωπος, είναι στο μυαλό μου πολύ κλειδωμένα τα πράγματα». Παράλληλα, σημείωσε ότι αισθάνεται πλήρης και περιτριγυρισμένη από αγάπη, χάρη στους φίλους και τα παιδιά της, χωρίς να νιώθει έντονα την ανάγκη μιας σχέσης.

Η δύσκολη πενταετία και η απώλεια

Αναφερόμενη στα τελευταία χρόνια, η παρουσιάστρια περιέγραψε μια περίοδο γεμάτη ανατροπές: «Το διαζύγιό μου, τα δικαστήρια, ο θάνατος της μαμάς μου – είναι ένα πολύ μεγάλο πακέτο που αφορά την τελευταία πενταετία». Παραδέχτηκε ότι βρέθηκε πολλές φορές σε ψυχολογικό αδιέξοδο, όμως μέσα από αυτή την εμπειρία ανακάλυψε τη δύναμή της.

«Αντιλήφθηκα ότι είμαι πολύ πιο δυνατή απ’ όσο ήξερα», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη διαδικασία αυτογνωσίας και προσωπικής εξέλιξης που βίωσε.

Η μητρότητα και οι ενοχές

Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε ανοιχτά και για τον ρόλο της ως μητέρα, επισημαίνοντας ότι είναι αυστηρή, αλλά πιστεύει στα όρια. «Τα παιδιά αγαπούν τα όρια, ακόμη κι αν αντιδρούν. Μια καλή μαμά αναρωτιέται αν τα κάνει όλα καλά, μια κακή μαμά δεν αναρωτιέται», ανέφερε, μεταφέροντας λόγια του ψυχολόγου της.

Αναγνώρισε ότι η σύγχρονη γονεϊκότητα είναι διαφορετική από εκείνη που γνώρισε η δική της γενιά, λέγοντας πως σήμερα οι γονείς προσπαθούν να επικοινωνούν περισσότερο με τα παιδιά τους, χωρίς όμως να είναι πάντα βέβαιοι για το σωστό.

Η σχέση με τη μητέρα της

Η παρουσιάστρια μίλησε συγκινημένη για τη μητέρα της, η οποία έφυγε από τη ζωή, λέγοντας πως «είμαι πολύ μαμά μου, έγινα η μαμά μου απευθείας και είμαι περήφανη γι’ αυτό». Περιέγραψε τη μητέρα της ως μια προστατευτική φιγούρα και τόνισε πως μέσα από τη δική της μητρότητα αισθάνεται ότι συνεχίζει την παρουσία της.

«Μου λείπει η μαμά μου, φυσικά. Είναι μια απώλεια ζωτικής σημασίας, αλλά την αισθάνομαι μέσα μου. Αυτή είναι η κληρονομιά μας, αυτό που αφήνουμε πίσω», είπε, υπογραμμίζοντας πως η εμπειρία της απώλειας την έκανε να εκτιμήσει βαθύτερα τη ζωή και την οικογένεια.