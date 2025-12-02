Απέναντι από τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο στο Anestea The Podcast, η Σίσσυ Χρηστίδου παραχωρεί σε μια εκ βαθέων συνέντευξη που θα συζητηθεί.

Στο Anestea The Podcast που ξεκινά τη συνεργασία του με τα «ΝΕΑ» με την παρουσία της Σίσσυς Χρηστίδου, η πολυαγαπημένη παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης προχωράει στην πιο αποκαλυπτική και εξομολογητική συνέντευξή της έως σήμερα.

Από τα σχόλια για την εμφάνισή της και τις φήμες για πλαστικές, μέχρι τη δικαστική διαμάχη με τον Θοδωρή Μαραντίνη και το αν της αναγνωρίζεται ότι είναι «καλή μάνα», η Σίσσυ Χρηστίδου μιλάει για όλους και για όλα.

Παρακολουθείστε σε live streaming την συνέντευξη της Σίσσυς Χρηστίδου στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και στο Anestea The Podcast.