Η Σίσσυ Χρηστίδου κάθεται απέναντι από τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο στο Anestea The Podcast και ανοίγει όλα τα «συρτάρια» της προσωπικής της ζωής: από τα σχόλια για την εμφάνισή της και τις φήμες για πλαστικές, μέχρι τη δικαστική διαμάχη με τον Θοδωρή Μαραντίνη και το αν της αναγνωρίζεται ότι είναι «καλή μάνα».

Μιλά για την «πάρα πολύ δύσκολη περίοδο» που πέρασε, για το σοκ από τα αρνητικά σχόλια στα social, για όσους είπαν ότι έκανε «επέμβαση στομάχου» και για το πώς είναι να βλέπεις το σώμα σου να γίνεται δημόσιο θέμα. Ταυτόχρονα, η κουβέντα πηγαίνει αναπόφευκτα και στη δικαστική περιπέτεια με τον πρώην σύζυγό της:Από την καταδίκη του Θοδωρή Μαραντίνη για μη καταβολή διατροφής με 12μηνη ποινή φυλάκισης με αναστολή το 2022, μέχρι τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και το “κλείσιμο” της υπόθεσης στην Ευελπίδων το 2025, η Σίσσυ περιγράφει πώς βίωσε όλο αυτό, τι θεωρεί «τρομερά άδικο» και πώς ένιωσε βλέποντας έναν άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή της να είναι –όπως λέει– «εξαιρετικά θυμωμένος μαζί της».

Αναλαμβάνει «την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας», μιλά για όσα υπέγραψε και σήμερα αναρωτιέται αν κάποια από αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως «επικοινωνιακό τρικ». Η συζήτηση φτάνει μέχρι τον ρόλο της ως μητέρας, το αν πιστεύει ότι είναι «καλή μαμά», το πώς τη φέρονται τα media, αλλά και στο τηλεοπτικό παρασκήνιο: αν θα συνεργαζόταν με τον Γιώργο Λιάγκα και τι πραγματικά συμβαίνει στην προσωπική της ζωή – από το αν έχει ερωτευτεί ξανά, μέχρι το πόσο… επικίνδυνη είναι στο love bombing.

Δες το τρέιλερ της συνέντευξης με τη Σίσσυ Χρηστίδου και πάρε μια πρώτη γεύση από όλα όσα αποκαλύπτει on camera στο Anestea The Podcast.