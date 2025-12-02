Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε στο podcast AnesΤea The Podcast με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, ανοίγοντας την καρδιά της για τη ζωή της μετά το διαζύγιο με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στις δικαστικές διαμάχες με τον πρώην σύζυγό της και στον τρόπο που διαχειρίζεται σήμερα τις οικογενειακές της σχέσεις, μέσα από μια ειλικρινή εξομολόγηση για τα συναισθήματα και τις αποφάσεις που καθόρισαν τη νέα της πορεία.

Η νέα περίοδος στη ζωή της

«Κοίτα, τώρα είμαι καλά», είπε η Σίσσυ, εξηγώντας πως μετά από μια δύσκολη χρονιά νιώθει πλέον ήρεμη – και αυτή η ηρεμία για εκείνη ισοδυναμεί με ευτυχία. «Δεν είναι μια χρονιά έξαλλης χαράς, αλλά είμαι ήρεμη και αυτό για μένα είναι ευτυχία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από το “βελούδινο” διαζύγιο στις δικαστικές αίθουσες

Αναφερόμενη στο διαζύγιό της, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι η εικόνα ενός συναινετικού χωρισμού κράτησε ελάχιστα. «Τα πρώτα ασφαλιστικά μέτρα τα έλαβα έξι μήνες μετά το διαζύγιο», ανέφερε, τονίζοντας ότι δεν ήταν δική της επιλογή να φτάσει η υπόθεση στα δικαστήρια.

«Όταν η άλλη πλευρά αποφασίζει να μπει σε αυτόν τον χορό, αναγκάζεσαι να ακολουθήσεις», είπε, περιγράφοντας τη δύσκολη εκείνη περίοδο που την ανάγκασε να σταθεί δυνατή για χάρη των παιδιών της.

Εγώ παραιτήθηκα από την κοινή μας περιουσία

«Δεν είχαμε να μοιράσουμε τίποτα όταν χωρίσαμε, γιατί εγώ παραιτήθηκα από την κοινή μας περιουσία, οπότε δέχτηκα να το υπογράψω αυτό. Το υπέγραψα και δεν διεκδίκησα κάτι έτσι και αλλιώς, οπότε δεν αφορούσε το διαζύγιο. Αυτό αφορούσε στα δικαστήρια. Ανέστη έχω βρεθεί μόνο για να εκπροσωπήσω τα παιδιά μου. Δεν έχω βρεθεί για να εκπροσωπήσω τον εαυτό μου. Ο πρώην σύζυγός μου εκπροσωπεί τον εαυτό του, οπότε αυτό έχει τεράστια διαφορά, τεράστια βαρύτητα και για αυτό και δεν μπορώ να μιλάω για αυτό, γιατί αν αφορούσε δικά μου δικαιώματα θα σου μιλούσα για αυτό» ανέφερε η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν έχουμε επικοινωνία έτσι κι αλλιώς. Η απόφαση της αγωγής η τελευταία βγήκε, τώρα βγήκε τον Σεπτέμβριο, πήγαν όλα καλά, οπότε εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη στο κομμάτι που αφορούσε αυτά που με ενδιέφεραν και που διεκδικούσε η άλλη πλευρά και ένιωθα ότι θα μου κοστίσουν. Και ήταν και ο λόγος που πέρασα δύσκολα πέρυσι».

Η σχέση με τον πρώην σύζυγο

Μιλώντας για την επικοινωνία με τον πρώην σύζυγό της, αποκάλυψε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία. «Δεν μιλάμε καθόλου», είπε, προσθέτοντας ότι η πρόσφατη δικαστική απόφαση την ικανοποίησε πλήρως. «Έχω βρεθεί στα δικαστήρια μόνο για να εκπροσωπήσω τα παιδιά μου, ποτέ για τον εαυτό μου» τόνισε.

Αναφέρθηκε επίσης στον φόβο που ένιωθε αρχικά για τη δημοσιότητα και τη δικαστική διαδικασία. «Φοβόμουν πολύ, αλλά η δικαιοσύνη με βοήθησε να σταματήσω να φοβάμαι. Κατάλαβα ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες που περνούν το ίδιο και χρειάζονται στήριξη», είπε.

«Βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση γιατί δίνουμε μια μάχη για τα δικαιώματα των παιδιών μας και δεν θα κάνω πίσω για να προστατέψω απλώς τη δική μου εικόνα», πρόσθεσε με έμφαση.

Το συναισθηματικό βάρος της διαδικασίας

Η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε και στο συναισθηματικό βάρος της διαδικασίας, λέγοντας: «Μμμμ, όχι, εμένα δεν με πλήγωσε κάτι που έχει ειπωθεί. Με πλήγωσε η διαδικασία, η διαδικασία του φτάνουμε στα δικαστήρια. Όταν δηλαδή δύο άνθρωποι μοιράζονται, έχουν μοιραστεί μια ζωή και έχουν κάνει δύο παιδιά. Δεν ξέρω πως γίνεται αυτό. Μου φαίνεται τρομερά. Πληγώθηκα. Αυτή που λες ήταν πάντα η πρόθεσή μου. Και ήξερε ο πρώην σύζυγός μου ότι έχω και αυτό το φόβο. Δηλαδή είχα τον φόβο των δικαστηρίων, της δημοσιότητας. Και πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό οδηγηθήκαμε εκεί. Γι’ αυτό, επειδή εγώ φοβόμουν σαν playmaker, όχι ότι αυτό ήταν ένα μία μία. Δεν θέλω να την χαρακτηρίσω. Θα την ορίσω ως στάση. Μια απόφαση που πήρε».

Η δημοσιότητα και στον φόβο της έκθεσης

Η παρουσιάστρια στάθηκε ιδιαίτερα στη στάση της απέναντι στη δημοσιότητα και στον φόβο της έκθεσης: «Αίθουσες και καλά καλά έκανα και φοβόμουν. Δηλαδή είδα μετά την έκταση που πήρε, το πώς αυτό το πράγμα ανοίγει, πώς δημοσιοποιείται; Γι’ αυτό φοβόμουν. Όμως δεν φοβάμαι πια. Και όταν σταμάτησα να φοβάμαι, με βοήθησε πάρα πολύ απέναντι σε αυτό και η δικαιοσύνη. Κατάλαβα ότι ό,τι και να ειπωθεί σε ένα δικαστήριο, η δικαιοσύνη μπορεί και κρίνει και αποφασίζει».

«Ακόμα και σε πράγματα που μπορεί να μην ήταν ακριβώς έτσι όπως θα ήθελα. Έτσι όπως το ζητούσα ήταν πάντα για το καλύτερο και για το συμφέρον των παιδιών. Και αυτό εμένα η ελληνική δικαιοσύνη μού το απέδειξε. Οπότε σταμάτησα να φοβάμαι και σταμάτησα να φοβάμαι και την έκθεση. Και είπα να σου πω κάτι. Υπάρχουν τόσες γυναίκες που το περνάνε αυτό. Βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση γιατί δίνουμε μια μάχη για τα δικαιώματα των παιδιών μας και δεν θα βάλω πίσω τη μάχη αυτή για να προστατέψω τη δική μου εικόνα. Κατάλαβες; Δηλαδή θεώρησα ότι αυτό που κάνω είναι πιο σημαντικό, οπότε τώρα πια είμαι καλώς ή κακώς εξοικειωμένη. Δεν φοβάμαι. Όποτε όσες χρειαστεί, ακόμα και άλλες φορές να πω θα πάω. Εδώ είμαστε, δεν πειράζει» κατέληξε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η στάση της απέναντι στα παιδιά

Η Σίσσυ υπογράμμισε ότι προσπαθεί με κάθε τρόπο να προστατεύει τα παιδιά της από τη δημοσιότητα και τις εντάσεις. «Τα παιδιά είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου», είπε, εξηγώντας ότι φροντίζει να διατηρεί μια θετική εικόνα για τον πατέρα τους. «Τα παιδιά μου αξίζουν έναν πατέρα με προστατευμένη εικόνα» ανέφερε.

Παραδέχθηκε ότι χρειάστηκε να τα ενημερώσει για ορισμένα ζητήματα όταν κλήθηκαν να καταθέσουν στο δικαστήριο, ωστόσο ευχαρίστησε το σχολικό τους περιβάλλον που τα έχει προστατεύσει από την υπερέκθεση.

Η προσωπική της εξέλιξη

Η παρουσιάστρια παραδέχθηκε ότι το διαζύγιο την άλλαξε βαθιά. «Ο άνθρωπος που ήμουν τότε με τον άνθρωπο που είμαι τώρα είναι διαφορετικός», είπε, προσθέτοντας ότι στο παρελθόν υπήρξε «πολύ δοτική και αφελής», αλλά σήμερα λειτουργεί με περισσότερη αυτοπροστασία.

«Δεν θα άφηνα ξανά την οικονομική διαχείριση στα χέρια άλλου. Τότε πίστευα ρομαντικά ότι όλα θα είναι κοινά και ασφαλή. Τώρα δεν θα το έκανα ποτέ», σημείωσε.

Η ζωή μετά τον χωρισμό

Η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε πως έχει επιλέξει να μην ξαναφτιάξει τη ζωή της με νέο σύντροφο όσο τα παιδιά της είναι μικρά. «Δεν θέλω να μπει άλλος άντρας στο σπίτι όσο τα παιδιά μου μεγαλώνουν εκεί. Είναι μια απόφαση πολύ συνειδητή», είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν απορρίπτει τον έρωτα, αλλά προτεραιότητά της παραμένουν τα παιδιά.

«Η οικογένειά μου είναι πλήρης έτσι όπως είναι», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι όταν τα παιδιά μεγαλώσουν, ίσως τότε να δει διαφορετικά τα πράγματα.

«Για τις σχέσεις αξίζει να παλεύεις»

Κλείνοντας, η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε για τη στάση της απέναντι στις ανθρώπινες σχέσεις. «Πιστεύω ότι για τις σχέσεις παλεύεις. Βάζεις νερό στο κρασί σου μέχρι να νερώσει το κρασί. Έκανα ό,τι μπορούσα για να σώσω τον γάμο μου, αλλά κάποια στιγμή ήταν μονόδρομος», είπε.

Με ωριμότητα και ειλικρίνεια, η παρουσιάστρια περιέγραψε μια πορεία δύσκολη αλλά λυτρωτική, επιμένοντας ότι η ηρεμία και η προστασία των παιδιών της αποτελούν σήμερα τις μεγαλύτερες προτεραιότητές της.

Δείτε εδώ ολόκληρη την την συνέντευξη: