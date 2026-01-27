O Xάρης Βαφειάς, ενώ τον έχουμε συνηθίσει σε ένα πιο αποστειρωμένο προφίλ μίλησε για όλα στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, χωρίς φίλτρα και όπως είπε ο ίδιος με ειλικρίνεια. Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή το Dragons’ Den όπου τον γνωρίσαμε καλύτερα, όχι απλά ως έναν από τους κορυφαίους εφοπλιστές με 2.500 άτομα στην θάλασσα ως εργαζομένους του όπως ανέφερε, αλλά σε ρόλο κριτή και ο ίδιος αποκάλυψε: “Εγώ αναγκάστηκα λόγω Dragons’ και έμπλεξα και με αυτό λίγο το κομμάτι της showbiz να το πω έτσι το απολαμβάνεις. Στην αρχή τους είπα όχι. Δηλαδή όταν μου το πρότειναν είπα όχι. Μετά ξαναείπα όχι. Μετά μου το γυρίσανε ότι είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Άρχισα να το σκέφτομαι πιο πολύ. Μετά λέω να κάνω ένα δοκιμαστικό και βλέπουμε. Και τελικά μου άρεσε πάρα πολύ τα γυρίσματα ενώ ήταν 10 ώρες το κάθε επεισόδιο και νόμιζα ότι η ώρα δεν περνάει. Ένιωθα ότι πέρναγε μέσα σε δύο ώρες όλο το γύρισμα. Ξέχναγα τα επαγγελματικά μου προβλήματα όντας εκεί στο στούντιο. Δεθήκαμε και πάρα πολύ με τα άλλα, με τους άλλους κριτές και μου άρεσε πάρα πολύ και μακάρι να γίνει και νούμερο 4.”

Συμπλήρωσε μάλιστα πως θα ήθελε πολύ να γίνει ξανά και πως θα ξέρουν το επόμενο τρίμηνο. Στην ερώτηση του Ανέστη μάλιστα για το αν του απέφερε κάποια σοβαρά έσοδα επένδυση από το show αποκάλυψε: “Όχι. Κοίτα, νομίζω από τα 80 περίπου σοβαρά προϊόντα που έχουν έρθει στην εκπομπή αυτή, πρέπει να έχουν βγάλει σοβαρά λεφτά οι δύο. Νομίζω η κοπέλα που είχε φέρει αυτό το σπρέι βιολογικού μαυρίσματος και βίγκαν κρέας οκ. Αυτά. Άρα οι αναλογίες, το ποσοστό είναι πολύ μικρό.”

Κάνοντας μια αναδρομή στην ζωή του ο Ανέστης τον ρώτησε “Κάτι που μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση είναι ότι εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι και δεν είσαι self-made (..) Αυτό όλο ξεκίνησε εν είδει κόμπλεξ σε εισαγωγικά ότι δεν θέλω να είμαι το πλουσιόπαιδο του μπαμπά, θέλω να κάνω τα δικά μου πράγματα. Ήταν πρακτικό ότι ερχόσουν σε σύγκρουση με τον μπαμπά, οπότε έπρεπε αναγκαστικά να κάνεις τα δικά σου για να ξεχωρίσεις;”, o Xάρης Βαφειάς αποκάλυψε:

“Νομίζω πιο πολύ το 2. Δηλαδή επειδή είχαμε άλλο χαρακτήρα και άλλες φιλοδοξίες και άλλα σχέδια, θεωρούσα ότι αν εγώ μείνω και δουλέψω εκεί θα τσακωνόμασταν για το καθετί. Οπότε θεώρησα ότι είναι πιο έξυπνο να πάρω εγώ αυτό το μικρό ποσό, να προσπαθήσω να κάνω κάτι δικό μου. Αν το πετύχω, να επιστρέψω τα χρήματα πίσω, τα χρήματα που μου έδωσε για να ξεκινήσω και αν δεν πετύχω οκ πάλι να γυρίσω να δουλέψω για την οικογένεια. Ήμουν τυχερός. Πήρα ρίσκα. Σε μικρή ηλικία πήγα στην Αμερική, που είναι η χώρα της ευκαιρίας ας πούμε και των δυνατοτήτων μου. Βγήκε και έτσι άρχισα τη δική μου εταιρεία, τα δικά μου χρήματα. Επέστρεψα πίσω, αυτά που μου είχαν δώσει για να είμαι κύριος. Από τότε έχουμε και πολύ καλή σχέση γιατί δεν τσακωνόμαστε.”

Το ποσό που του δάνεισε ήταν περίπου στα 3-4 εκατομμύρια ευρώ.

Tέλος ανέφερε πως το show off δεν του αρέσει τονίζοντας:

“Αυτό που λες για την οικονομική επιφάνεια δεν νομίζω να μου ταιριάζει. Ζω θεωρώ μια ζωή καλή αλλά όχι υπερβολική. Δεν μου αρέσει καθόλου το οφ. Και μην ξεχνάς ότι μπορεί να έχεις κάνει κάποια πράγματα στη δουλειά σου και να είσαι επιτυχημένος και να ζεις μια τέτοια ζωή, αλλά έχεις και πολλά πράγματα που χρωστάς είτε σε τράπεζες, δάνεια δηλαδή. Οπότε δεν είναι ότι κοιμάσαι και λες δεν έχω κανένα θέμα, έχω το σπίτι μου, το αυτοκίνητό μου και δεν με νοιάζει τίποτα. Όταν χρωστάς έχεις υποχρεώσεις και όπως ξέρεις οι τράπεζες όταν χρωστάς, άμα δεν πληρώσεις αρχίζουν χοντρά προβλήματα. Άρα δεν είναι ότι είναι όλα μέλι γάλα και δεν μας νοιάζει τίποτα και ανεβάζουμε τα βίντεο με τα αμάξια και κάνουμε πλάκα. Εντάξει, αυτό είναι το χόμπι μου, αλλά αν μιλήσουμε σοβαρά, μπορεί κάποιος να έχει και περισσότερα προβλήματα από έναν ας πούμε υπάλληλο που βγάζει ένα μικρομεσαίο ποσό και έχει απλά να φροντίσει την οικογένεια του και δεν έχει άλλα προβλήματα πέρα από αυτό”

Δείτε τη συνέντευξη στο Youtube στο AnesTea The Podcast powered by TA NEA.

Διαβάστε ακόμη:

Xάρης Βαφειάς στο AnesTea The Podcast: «Ποιος μένει εδώ ο Ωνάσης; Όχι, ο Κασσελάκης» – Γιατί αγόρασε το σπίτι του πατέρα του Στέφανου