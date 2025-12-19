Η Modern Cinderella βρέθηκε καλεσμένη στο Anestea The Podcast με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, μιλώντας ανοιχτά για τη ζωή της, τη σχέση της με τον Δημήτρη Πλούμπη (Ricta) και τη μητρότητα. Αν και σπάνια δίνει συνεντεύξεις για προσωπικά ζητήματα, αυτή τη φορά αποκάλυψε πτυχές της ζωής της που δεν είχε μοιραστεί ποτέ ξανά.

Η γνωστή influencer, που έγινε viral ως η πρώτη νεαρή «influencer mum» στην Ελλάδα, περιέγραψε τη σχέση της με τον Ricta ως «πολύ περίπλοκη». Όπως είπε, παρά τις δυσκολίες, η επικοινωνία τους παραμένει ανοιχτή λόγω του γιου τους, Βασίλη. «Αναγκαστικά, δηλαδή θέλοντας και μη, δεν γίνεται να μην μιλήσουμε λόγω του παιδιού», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το αν θα είχε προχωρήσει τη ζωή της χωρίς το παιδί, απάντησε πως «αν δεν υπήρχε το παιδί και χωρίζαμε, τότε νομίζω πως ναι». Παράλληλα, εξήγησε ότι αγαπά στον Δημήτρη το γεγονός ότι είναι «πολύ καλός άνθρωπος», αν και την ενοχλεί που «λέει μικρά ψέματα χωρίς λόγο».

Η καθημερινότητα με τον γιο της και η μητρότητα

Η Modern Cinderella αποκάλυψε ότι μεγαλώνει μόνη της τον γιο της, χωρίς βοήθεια από νταντά. «Είχα τον πρώτο χρόνο που ήρθα στην Αθήνα, αλλά είχα πολύ κακές εμπειρίες. Από τότε αποφάσισα να τα κάνω όλα μόνη μου», είπε, επισημαίνοντας πως προτιμά να περνά όσο περισσότερο χρόνο γίνεται με το παιδί της.

Αναφερόμενη στη δημοσιότητα, τόνισε πως γνωρίζει ότι «το πιο εύκολο πράγμα για να ξαναέρθει κάποιος στο προσκήνιο είναι τα προσωπικά του». Ωστόσο, αποφεύγει να εκθέτει τη σχέση της, καθώς επιθυμεί να προστατεύει την ιδιωτική της ζωή.

Η σκέψη για δεύτερο παιδί και η εμπειρία της εγκυμοσύνης

Η influencer ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει προς το παρόν να αποκτήσει δεύτερο παιδί. «Δεν θέλω να κάνω δεύτερο παιδί, αλλά ο Βασίλης μου το ζητά συνέχεια. Μου λέει ότι θέλει αδερφάκι», ανέφερε. Εξήγησε επίσης ότι ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή για την ακμή, η οποία δεν επιτρέπει εγκυμοσύνη.

Για την πρώτη της εγκυμοσύνη, αποκάλυψε ότι ήταν μια δύσκολη περίοδος: «Δεν είχα περάσει καλά και αυτό μου έχει αφήσει ένα τραύμα. Δεν θέλω να ξαναμπώ σε αυτή τη διαδικασία, ειδικά τώρα», σημείωσε.

Η πιθανότητα υιοθεσίας και οι οικογενειακές στιγμές

Η Modern Cinderella δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο υιοθεσίας. «Ένας φίλος μου έχει ξεκινήσει τη διαδικασία και βλέπω πόσο δύσκολο είναι στην Ελλάδα. Αλλά το σκέφτομαι, ειδικά επειδή και ο Βασίλης το θέλει», είπε. Μοιράστηκε, μάλιστα, μια συγκινητική στιγμή με τον γιο της: «Διαβάζω κάθε μέρα ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα και κάποια στιγμή μου είπε “και εγώ θα ήθελα να έχω ένα μωράκι”».

Αναφέρθηκε επίσης στη μητέρα και τον πατριό της, περιγράφοντας ένα τρυφερό περιστατικό μετά από σοβαρό χειρουργείο του τελευταίου: «Μόλις βγήκε από το νοσοκομείο, πήγε με τις γάζες στο κεφάλι να αγοράσει δέντρο και στολίδια για τον Βασίλη. Αυτό για μένα σημαίνει καλοσύνη και ψυχή».

Η δύσκολη παιδική ηλικία και η σχέση με τον πατέρα της

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Modern Cinderella μίλησε για τη δύσκολη παιδική της ηλικία και τη σχέση με τον πατέρα της. «Τον είχα στο ένα χιλιόμετρο από το σπίτι μου», είπε, εξηγώντας ότι, αν και ζούσε κοντά, δεν υπήρχε ουσιαστική επικοινωνία. «Μου έχει αφήσει πάρα πολλά τραύματα», πρόσθεσε.

Οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν τεσσάρων ετών. «Ο μπαμπάς μου είχε επιλέξει μια άλλη ζωή. Δεν ήταν ότι δεν με αγαπούσε, αλλά δεν είχαμε ποτέ πραγματική σχέση», ανέφερε. Η μητέρα της, όπως είπε, είχε αναλάβει και τους δύο ρόλους, όμως στην εφηβεία ένιωσε έντονα την απουσία του πατέρα της.

Η influencer αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο που η μητέρα της την απομάκρυνε από εκείνον: «Ο μπαμπάς μου είχε θέμα με το αλκοόλ. Η μαμά μου το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να με απομακρύνει από αυτό το περιβάλλον». Σήμερα, όπως είπε, προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος και να διατηρήσει μια πιο ώριμη σχέση μαζί του.

Ζήλια, τηλεόραση και social media

Η Modern Cinderella αναφέρθηκε και στις προτάσεις που έχει δεχθεί για τηλεοπτικές εμφανίσεις, αλλά και στις εμπειρίες της από τον χώρο της τηλεόρασης. «Χάλια γιατί νιώθουν ότι τους έχουν πάρει τη δουλειά», σχολίασε, αναφερόμενη στον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι influencers από την τηλεοπτική βιομηχανία.

Όπως εξήγησε, τα οικονομικά συμφέροντα παίζουν καθοριστικό ρόλο: «Γιατί να δώσει μια εταιρεία 50 χιλιάδες ευρώ για 10 δευτερόλεπτα διαφήμισης στην τηλεόραση, όταν μπορεί να πληρώσει έναν influencer πολύ λιγότερα και να έχει καλύτερο αποτέλεσμα;».

Η ίδια αποκάλυψε ότι έχει βιώσει άσχημες στιγμές από τηλεοπτικά σχόλια. «Το έχω βιώσει μία φορά με την Τσιμτσιλή και είχα νιώσει πολύ άσχημα. Είναι διαφορετικό να βλέπεις μια εκπομπή να μιλά για σένα με άσχημο τρόπο», είπε. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει απορρίψει τηλεοπτικές προτάσεις, μεταξύ αυτών και συμμετοχή σε μουσικό παιχνίδι, καθώς «τα χρήματα που προσφέρθηκαν ήταν τα μισά από ένα στόρι».

