Ο Χάρης Βαφειάς, έχει άποψη και την λέει, ενώ ταυτόχρονα είχε μια πολύ αποκαλυπτική διάθεση στο AnesTea The Podcast powered by TA NEA.

Συγκεκριμένα, ο εφοπλιστής στην ερώτηση του Ανέστη Ευαγγελόπουλου για την έλευση της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική απάντησε: “Τι να σου πω; Στην Ελλάδα όποιος θέλει μπορεί να κατέβει και να κάνει κόμμα. Απλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το λάθος νομίζοντας ότι ένα κόμμα είναι προσωποκεντρικό. Δεν είναι ένα κόμμα, ένας άνθρωπος που έγινε γνωστός ας πούμε. Πρέπει να έχεις και από κάτω καλή ομάδα και καλούς βουλευτές και καλούς υπουργούς άμα γίνεις κυβέρνηση. Ναι, όλοι αυτοί είναι ένας άνθρωπος που έχει κάποιο ταλέντο ή κάποια αναγνωρισιμότητα και πάει να κατέβει. Έχει από κάτω ομάδα καλή, ανθρώπους μορφωμένους, εργατικούς, που όντως αν βγει ή αν πάρει ένα ποσοστό θα μπορεί να κάνει και αυτή πέντε πράγματα για το καλό της χώρας.”

H συζήτηση στην συνέχεια μετατοπίστηκε στον Στέφανο Κασσελάκη που είχε εμφανιστεί ξαφνικά στον πολιτικό στίβο όπου αποκάλυψε πώς είχαν γνωριστεί και μάλιστα είχε αγοράσει το σπίτι του πατέρα του. Ανέφερε μάλιστα ότι «τώρα ανοίγει βασικά το σπίτι. Απλά μας έκανε εντύπωση όταν ήμασταν κι εμείς μικρά παιδιά και μέναμε σε διαμερίσματα τότε στα βόρεια. Βλέπαμε το σπίτι, και λέγαμε καλά ποιος μένει εδώ σε αυτό το σπίτι; Ο Ωνάσης μένει; Και ήταν του Κασσελάκη. Ας πούμε, δεν υπήρχαν τέτοια σπίτια στην Εκάλη τότε τα 50. Είναι Χόλιγουντ. Και όμως μεγάλωσε αυτός εκεί και μπράβο που δεν την ψώνισε μπορώ να πω».

