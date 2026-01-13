O Στέλιος Ρόκκος από την Λήμνο, που έχει επιλέξει σαν καταφύγιο τα τελευταία χρόνια, βρέθηκε στον καναπέ του AnesTea The Podcast powered by TA NEA μαζί με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και μίλησε για όλα αυτά τα δύσκολα και δυσάρεστα που τον έκαναν όμως πιο δυνατό από ποτέ. Που βρίσκει την θετικότητα ενώ τα τελευταία χρόνια έχει να αντιμετωπίσει τραγικά γεγονότα; Έχει πειραματιστεί ερωτικά; Ποια η σχέση του με την θρησκεία;

Ο Στέλιος Ρόκκος, είναι ένας καλλιτέχνης που εμφανίζεται σπάνια προκειμένου να δώσει συνέντευξη. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει μερικές ακραίες καταστάσεις, όσον αφορά τους χαμούς των αδερφών του, αλλά και του προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε.

Στο AnesTea The Podcast powered by TA NEA δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για αυτά τα σκοτεινά χρόνια. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση του Ανέστη Ευαγγελόπουλου “Συνέβησαν κάποια πράγματα στη ζωή σου έντονα που ενώ εμείς οι 2 δεν έχουμε μιλήσει ποτέ προσωπικά γι’αυτό, ένιωσα πως σε έβγαλαν εντελώς από το κέντρο σου. Για να φτάσω να ακούω από εσένα, που είσαι ένας άνθρωπος που αγαπά τόσο την Λήμνο και μένεις εκεί, ότι σκεφτόσουν μέχρι και να φύγει από την Λήμνο, μετά τον τραγικό χαμό του αδερφού σου, σημαίνει ότι σε συντάραξε πάρα πολύ αυτό” απάντησε:

“Nαι, κοίταξε η Λήμνος δεν είναι το νησί. Η Λήμνο ήταν όλα αυτά. Έτσι. Τώρα έχω αρχίσει και.. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Αυτό έχει να κάνει με εμένα ,αυτό που σου είπα ότι αν νιώσω κάτι τέτοιο θα το κάνω. Δεν έχει να κάνει με το νησί, με τον τόπο, έχει να κάνει με τους ανθρώπους, έχει να κάνει με τις αναμνήσεις, έχει να κάνει με την μυρωδιά, με χίλιες δυό ασχολίες που έχω εκεί. Η αδερφή μου δεν μένει εκεί. Ο κολλητός μου ο Μανώλης πηγαινοέρχεται. Έχει μείνει η μάνα μου”

Και συμπλήρωσε: “Γι’αυτήν είναι πολύ δύσκολο, Είμαι κοντά της όσο μπορώ”.

Στη κουβέντα που είπε ο Ανέστης μάλιστα “ για έναν γονέα που χάνει το παιδί του” χωρίς να προλάβει να συνεχίσει ο Στέλιος Ρόκκος έσπευσε να απαντήσει:

“Όχι, άστο, άστο. Μην το πιάνεις αυτό καθόλου. Άστο, άστο” ενώ επεσήμανε πως γελάει γιατί σκέφτεται πόσο καλά το διαχειρίζεται η μητέρα του ενώ η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει την δυσκολία, ούτε ο ίδιος.

Μάλιστα στη συζήτηση, όταν ερωτήθηκε από τον Ανέστη, αν παθαίνει fomo που είναι στην Λήμνο, γιατί τα πράγματα είναι περισσότερο στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, και μπορεί να χάνει μάλιστα ακόμα και δουλειές εκείνος απάντησε πολύ άνετα:

“Μα αυτό γίνεται. Και χάνω δουλειές και δεν είμαι στο επίκεντρο. Θέλω όμως να είμαι και έτσι. Θέλω να είμαι για κάποιους λόγους στα πράγματα. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος λόγος είναι τα τραγούδια” ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά “δεν μπα να είσαι στη Ζιμπάμπουε, άμα σε περίπτωση γράφεις καλά τραγούδια και τα λες καλά και να συνεχίσεις να είσαι ενεργός και να μην δεινοσαυρίζεις και να εξελίσσεσαι και και και και, μπορεί να μην είσαι στις τοπ γραμμές των δημοσίων σχέσεων.. “ τέλος είπε “ δεν θεωρώ πως μου έχει κάνει κακό καλλιτεχνικά η Λήμνος, μου έχει κάνει δημοσιοσχετίστικα ίσως”.