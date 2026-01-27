O εφοπλιστής Χάρης Βαφειάς είναι καλεσμένος σήμερα, στις 18:00, στο νέο AnesTea The Podcast powered by TA NEA όπου με πολύ ειλικρίνεια, μιλά για όλα στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο. Δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν το show off, το Dragons’ Den, αλλά και τη σχέση του με τον πατέρα του.

Mια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση όπου ο Χάρης Βαφειάς μιλάει για πράγματα που δεν έχει ξαναμιλήσει. Αποκαλύπτει ποιους θαυμάζει, μιλά για τους νέους και εξηγεί πως προέκυψε η φιλία με τον Fy και τον Light.

Ακόμα καταθέτει τη γνώμη του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τη Μαρία Καρυστιανού και την παρουσία της στην πολιτική σκηνή του τόπου ενώ κάνει μία ενδιαφέρουσα αποκάλυψη για τον Στέφανο Κασσελάκη.

Όπως αναφέρει ο Aνέστης Ευαγγελόπουλος σε ανάρτησή του στο Instagram:

Ο γνωστός εφοπλιστής κάθεται απέναντι μου και μιλάμε για τα πάντα.

Πώς αποφάσισε ότι θέλει να χαράξει τη δική του πορεία;

Θα είναι στον καινούριο κύκλο του @dragonsdengreece ;

Πώς διαπαιδαγωγεί οικονομικά τα παιδιά του;

«Μετά τις σπουδές ο πατέρας μου, μου αγόρασε μια Ferrari» παραδέχεται. Θα έκανε το ίδιο για τον γιο του;

Τι μπαμπάς είναι;

Θα λάβει μέρος στον πολιτικό στίβο της χώρας;

View this post on Instagram A post shared by Anestis Evangelopoulos (@anestisevangelopoulos)

Η συνέχεια στο Youtube στο AnesTea The Podcast powered by TA NEA.