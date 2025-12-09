Η Ελένη Φουρέιρα αποκάλυψε στο Anestea The Podcast, την πιο δύσκολη στιγμή της εγκυμοσύνης της, μιλώντας για το άγχος, τον φόβο και την απόλυτη ανατροπή που βίωσε στους πρώτους μήνες.

«Είχα πολύ άγχος, δεν ήθελα να το πω σε κανέναν. Προσπαθούσα να είμαι κανονικά στη δουλειά, να μην δείξω τίποτα», εξομολογήθηκε. Μόνο λίγοι άνθρωποι γνώριζαν για την κατάστασή της, ενώ εκείνη προσπαθούσε να παραμείνει δυνατή για τις υποχρεώσεις της και τις συναυλίες.

Όμως η κατάσταση πήρε δραματική τροπή όταν υπέστη σοβαρή αποκόλληση. Η ίδια έμεινε κλινήρης για τρεις μήνες. «Εκεί ήταν για μένα πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θέλω καν να το θυμάμαι γιατί θέλω να κλαίω. Έλεγα στον εαυτό μου: Τώρα με δοκιμάζει ο Θεός; Δεν γίνεται, λέω. Δηλαδή τώρα που το έπιασες το παιδί;», περιγράφει, καθώς θυμάται τον τρόμο που ένιωσε στη συνειδητοποίηση ότι η ζωή του μωρού της μπορούσε να κινδυνεύσει.

«Οδήγησα μόνη μου στο νοσοκομείο, ενώ ο Αλμπέρτο δεν είχε ακόμα γυρίσει από τη Σαουδική Αραβία. Θυμάμαι αίματα παντού. Ήρθε η κολλητή μου, ήρθε ο κολλητός μου, με βοήθησαν, ενώ εγώ προσπαθούσα να παραμείνω δυνατή».

Η δύναμη και η αφοσίωσή της φαίνονται και στις λέξεις της για τη στήριξη του συντρόφου της: «Του είπα τι έγινε και ήμουν σε αμόκ. Και μου λέει: Έλα τώρα, έχουμε και τον καλύτερο γιατρό, έτσι θα κάνουμε τα παιδιά. Με έκανε να γελάσω. Ήταν οκ, αλλά μου είπαν ότι πρέπει να μείνω στο κρεβάτι».

Η ίδια αναφέρθηκε στο ψυχολογικό βάρος αυτής της περιόδου: «Ήταν τρομακτικό να νιώθεις ότι μπορεί να χάσεις το παιδί σου, να μην ξέρεις τι θα γίνει. Αλλά ταυτόχρονα ένιωθα ότι δεν έκανα κάτι λάθος. Απλά συνέβη. Ήμουν ήρεμη, έτρωγα, και έγινε. Ήταν απίστευτο».

Μέσα από την εμπειρία αυτή, η Φουρέιρα μοιράστηκε και το πώς η εμπιστοσύνη στον γιατρό της και η παρουσία των κοντινών της ανθρώπων ήταν καθοριστικά για να ξεπεράσει τον φόβο και να προστατεύσει τον εαυτό της και το μωρό της. «Όταν όλα αυτά τελείωσαν, ένιωσα ότι πέρασα κάτι που με δοκίμασε αλλά με έκανε πιο δυνατή. Συνειδητοποίησα τη σημασία της οικογένειας, της στήριξης και της αγάπης σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», κατέληξε.

«Το είχα αποφασίσει και είχα βρει παρένθετη μητέρα»

«Είχα φτάσει πολύ κοντά στο να βρω παρένθετη μητέρα», αποκάλυψε επίσης η Ελένη Φουρέιρα στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο.

Η Ελένη Φουρέιρα άνοιξε για πρώτη φορά τόσο ειλικρινά την καρδιά της και μίλησε για τον δύσκολο δρόμο προς τη μητρότητα, αποκαλύπτοντας ότι πέρασε εξαντλητικά χρόνια προσπαθειών, απογοητεύσεων και εξωσωματικών που δεν «έπιαναν».

«Απογοητευόμουν τρομερά. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί δεν μένω έγκυος, αφού όλα ήταν τέλεια και για μένα και για τον Αλμπέρτο», εξομολογήθηκε. Μάλιστα θυμήθηκε την πρώτη της εξωσωματική, όταν δύο μέρες μετά έπρεπε να ανέβει στη σκηνή: «Φορούσα ένα διάφανο φόρεμα και δεν μπορούσα καν να χορέψω. Είπα “έχω κάνει εξωσωματική”. (…) Ελπίζαμε μήπως είχε πετύχει… αλλά δεν είχε».

Παρά την πίεση και τη στεναχώρια, η σχέση της με τον Αλμπέρτο Μποτία δεν κλονίστηκε: «Όχι, δεν τον επηρέασε. Το άγχος το κρατούσα πιο πολύ μέσα μου».

Η αγαπημένη τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι είχε φτάσει ένα βήμα πριν καταφύγει σε παρένθετη μητέρα: «Δεν θα το θεωρούσα ποτέ ταμπού. Ήμουν 100% έτοιμη να το κάνω. Για μένα δεν υπάρχει “σωστός” τρόπος να κάνεις παιδί – υιοθεσία, παρένθετη, ό,τι χρειαστεί».

Η λύση, τελικά, ήρθε όταν άλλαξε γιατρό. Μια απλή μαγνητική αποκάλυψε το πραγματικό πρόβλημα. «Ο Κυριάκος Μητσάκος το βρήκε αμέσως. Μου είπε “θα κάνουμε μια μικρή επέμβαση και σε έξι μήνες θα έχεις πιάσει παιδί”. Και έτσι έγινε».

Η στιγμή που έμαθε ότι είναι έγκυος, όμως, δεν ήταν κινηματογραφική – τουλάχιστον όχι από την αρχή: «Έκανα τεστ τρεις μέρες πριν, από το άγχος μου, και βγήκε αρνητικό. Έκλαιγα, είχα απελπιστεί. Μετά πήγα για συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Στο αεροπλάνο κοιμήθηκα 30 λεπτά – εγώ που δεν κοιμάμαι ποτέ. Λέω “κάτι συμβαίνει”. Την επόμενη μέρα έκανα τεστ και… ήμουν έγκυος! Σε έξι μήνες, ακριβώς όπως μου είχε πει ο γιατρός».

Η Ελένη Φουρέιρα, με αφοπλιστική ειλικρίνεια, μίλησε για τον πόνο των αποτυχημένων προσπαθειών, το άγχος που την κατέκλυζε, αλλά και τη στιγμή της δικαίωσης: «Θα έκανα παιδί με κάθε τρόπο. Απλώς ήθελα να καταλάβω γιατί δεν συνέβαινε. Και όταν βρέθηκε ο λόγος, όλα άλλαξαν».

