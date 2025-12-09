Η Ελένη Φουρέιρα, καλεσμένη του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο Anestea The Podcast (powered by ΤΑ ΝΕΑ) μιλά ανοιχτά για πτυχές της ζωής και της καριέρας της που μέχρι σήμερα κρατούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η γνωστή τραγουδίστρια, σε μια εξομολόγηση καρδιάς, αναφέρεται στις δυσκολίες, τις επιτυχίες, αλλά και τις προσωπικές στιγμές που τη διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνιδα.

Η Φουρέιρα μιλά για πρώτη φορά για τη δύσκολη ψυχική περίοδο που πέρασε, αλλά και για τη στιγμή που έφτασε πολύ κοντά στο να αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, εξηγώντας τι συνέβη τότε και πώς το βίωσε.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλώντας για τη σχέση της με τον Αλμπέρτο Μποτία, αποκάλυψε πώς του εξέφρασε την επιθυμία της να γίνει μητέρα. Η εξομολόγηση αυτή, όπως λέει, αποτέλεσε μια από τις πιο προσωπικές στιγμές της ζωής της.

Η Ελένη Φουρέιρα μιλά ακόμη για τη διαδρομή της από το παιδί που ήρθε από την Αλβανία μέχρι τη γυναίκα που κατέκτησε την Ευρώπη μέσω της Eurovision και της διεθνούς αναγνώρισης που ακολούθησε. Το σταθερό της στήριγμά της, όπως αναφέρει, παραμένει η οικογένειά της.

Μάλιστα, η τραγουδίστρια στέλνει το δικό της μήνυμα για τη δύναμη, την επιμονή και την αυτοαποδοχή, υπογραμμίζοντας ότι «τίποτα δεν είναι αδύνατο όταν πιστεύεις στον εαυτό σου».

Δείτε στο Anestea The Podcast την Ελένη Φουρέιρα