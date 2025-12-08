Η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε καλεσμένη του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο Anestea The Podcast (powered by ΤΑ ΝΕΑ) και μίλησε ανοιχτά για πτυχές της ζωής και της καριέρας της που μέχρι σήμερα κρατούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η γνωστή τραγουδίστρια, σε μια εξομολόγηση καρδιάς, αναφέρθηκε στις δυσκολίες, στις επιτυχίες, αλλά και στις προσωπικές στιγμές που τη διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνιδα.

Με ειλικρίνεια απάντησε αν «καβάλησε ποτέ το καλάμι», ποιοι συνάδελφοί της στάθηκαν δίπλα της και ποιοι όχι, ενώ αποκάλυψε όσα χρειάστηκε να θυσιάσει για να φτάσει στην κορυφή της επιτυχίας.

Η Φουρέιρα μίλησε για πρώτη φορά για τη δύσκολη ψυχική περίοδο που πέρασε, αλλά και για τη στιγμή που έφτασε πολύ κοντά στο να αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, εξηγώντας τι συνέβη τότε και πώς το βίωσε.

Η σχέση με τον Αλμπέρτο Μποτία και η επιθυμία για μητρότητα

Η καλλιτέχνις αναφέρθηκε και στη σχέση της με τον Αλμπέρτο Μποτία, αποκαλύπτοντας πώς του εξέφρασε την επιθυμία της να γίνει μητέρα. Η εξομολόγηση αυτή, όπως είπε, αποτέλεσε μια από τις πιο προσωπικές στιγμές της ζωής της.

Από την Αλβανία στην ευρωπαϊκή κορυφή

Η Ελένη Φουρέιρα μίλησε για τη διαδρομή της από το παιδί που ήρθε από την Αλβανία μέχρι τη γυναίκα που κατέκτησε την Ευρώπη μέσω της Eurovision και της διεθνούς αναγνώρισης που ακολούθησε. Αναφέρθηκε επίσης στη βαθιά σύνδεσή της με την οικογένειά της, που όπως είπε, παραμένει το σταθερό της στήριγμα.

Η τραγουδίστρια έστειλε το δικό της μήνυμα για τη δύναμη, την επιμονή και την αυτοαποδοχή, υπογραμμίζοντας ότι «τίποτα δεν είναι αδύνατο όταν πιστεύεις στον εαυτό σου».

Το νέο επεισόδιο του Anestea The Podcast (powered by ΤΑ ΝΕΑ) θα είναι διαθέσιμο αύριο στις 18:00 στο YouTube.