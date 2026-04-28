Απόλυτα συγκρουσιακό πολιτικό πεδίο ανοίγει το σκάνδαλο των υποκλοπών, ύστερα από την χθεσινή απόφαση, που αιφνιδίασε πολλούς εντός και εκτός πολιτικής σκηνής, να μείνει στο αρχείο η πολύκροτη υπόθεση και άρα να μην εκκινήσει νέα έρευνα – προκαταρκτική εξέταση. Η χθεσινή εξέλιξη σήκωσε θύελλα αντιδράσεων, ρίχνοντας στα χαρακώματα τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ετοιμάζει ήδη τα επόμενα βήματά του σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας έκρινε ότι δεν συντρέχει περίπτωση επανεξέτασης της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, καθώς τα στοιχεία των οποίων έγινε επίκληση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών (που καταδίκασε τους τέσσερις ιδιώτες) δεν συνιστούν «νέα στοιχεία κατά το άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ, ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο» και συνεπώς τα συμπεράσματα των πορισμάτων του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση «δεν ανατρέπονται».

«Επικίνδυνος»

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας «επικίνδυνο» τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μίλησε για ένα ακόμα «επεισόδιο της απαξίωσης του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών». Και το Μέγαρο Μαξίμου, διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, χαρακτήρισε επικίνδυνο «αυτόν που αμφισβητεί τη Δικαιοσύνη και την καταγγέλλει με σφοδρότητα». Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε μάλιστα ότι είναι «προβληματική συμπεριφορά» κάθε επίθεση κατά της Δικαιοσύνης.

Αυτή η στάση της κυβέρνησης δείχνει αντιφατική. Διότι από τη μία ισχυρίζεται ότι «δεν σχολιάζουμε αποφάσεις» της Δικαιοσύνης αλλά στην πραγματικότητα γίνεται σχολιασμός με αποστροφές όπως «κρίσεις ανώτατων δικαστών καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα (…) ένας από τους ανώτατους δικαστές που συντάχθηκαν με τη συγκεκριμένη προσέγγιση δεν ήταν διορισμένος από την κυβέρνηση».

Οι επιθέσεις

Η μεγαλύτερη ανακολουθία ωστόσο προκύπτει από κάτι άλλο. Η κυβέρνηση χρεώνει αποκλειστικά στους πολιτικούς αντίπαλους της ότι επιτίθενται και κριτικάρουν τη Δικαιοσύνη με αμφισβήτηση των αποφάσεών της και ειδικότερα κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι η συμπεριφορά του τροφοδοτεί «ακόμα περισσότερες επιθέσεις από τον βούρκο του διαδικτύου και, μάλιστα, προσωπικά σε βάρος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου».

Μόνο που την ίδια ώρα από τις τάξεις της κυβέρνησης εξαπολύονται τις τελευταίες εβδομάδες με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση ευθείες ή έμμεσες επιθέσεις είτε προσωπικά στην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είτε σε πρακτικές του ευρωπαϊκού θεσμού.

Ενδεικτικές οι αιχμές που έχουν καταγραφεί και από την κυβερνητική έδρα (ως «εύλογοι προβληματισμοί», όπως παρουσιάζονται) για «σαλαμοποίηση» των δικογραφιών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή και για «επιλεκτικές διαρροές».

Δεν θέλει νέα Εξεταστική

Η πολιτική αντιπαράθεση για τις υποκλοπές, για το κράτος δικαίου, τους θεσμούς και για τη διάκριση εξουσιών είναι σε πλήρη εξέλιξη με το ΠΑΣΟΚ να διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι δεν θα αφήσει στην άκρη αυτό το μείζον θέμα. Ήδη ο Νίκος Ανδρουλακης προανήγγειλε αίτημα για νέα Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή – και μπορεί να βρει σε συνεννόηση με άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες τις αναγκαίες υπογραφές. Για παράδειγμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι οι δημοκρατικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις «οφείλουμε να συνεννοηθούμε το συντομότερο, για να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου, που έχει πληγεί βάναυσα από το καθεστώς Μητσοτάκη».

Από την πλευρά της η κυβέρνηση δεν θέλει μια τέτοια εξέλιξη, αντίθετα στόχος της είναι να ανακτήσει τον έλεγχο της πολιτικής ατζέντας και να μην βρίσκεται διαρκώς σε θέση άμυνας από εξελίξεις σε υποθέσεις που τη ζορίζουν πολιτικά και επικοινωνιακά.

Εξ ου και στη ΝΔ, αν και το πιθανότερο είναι να λένε ότι θα περιμένουν να κατατεθεί επίσημα το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για να γίνει αξιολόγηση, είναι αρνητικοί στη συγκρότηση νέας Εξεταστικής. Η κυβερνητική πλειοψηφία θα μπορούσε να αποτρέψει την Εξεταστική με επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν «νέα στοιχεία» και από τη στιγμή που για την υπόθεση έχει γίνει μια Εξεταστική δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και δεύτερη για το ίδιο θέμα.

Εξάλλου και τον περασμένο Φεβρουάριο – στην εμφατική τότε επαναφορά της υπόθεσης λόγω της ιστορικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου – η κυβέρνηση κινούταν συντονισμένα στη γραμμή ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να μετατρέψει τη Βουλή και την δημόσια συζήτηση «σε απέραντο δικαστήριο και μια αέναη διαδικασία εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών».