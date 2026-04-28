Σε λίγες ώρες ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο θα οδηγηθεί στο Ναυτοδικείο Πειραιά προκειμένου να απολογηθεί. Σημειώνεται ότι για για τις 10 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι βαραίνονται με την κατηγορία για υπόθαλψη εγκληματία.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι η 20χρονη σύντροφος του δράστη, ένας 20χρονος φίλος του και ακόμη μία 20χρονη φίλη, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονταν μαζί του μετά τη διάπραξη της δολοφονίας.

Όπως μετέδωσε το MEGA, σύμφωνα με πληροφορίες, ο παππούς του 20χρονου απέδωσε την ευθύνη στην κοπέλα του θύματος, υποστηρίζοντας ότι του έλεγε πως ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο δράστης κυκλοφορούσε προηγουμένως με μαχαίρι και είχε συλληφθεί για παρόμοια περιστατικά, καθώς και η ομολογία της πρώην συντρόφου του ότι περηφανευόταν για το κρητικό μαχαίρι που κατείχε.

Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του ο 20χρονος

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, ο 20χρονος κατ’ αρχάς θα δηλώσει μετανιωμένος, ενώπιον του ανακριτή του Ναυτοδικείου Πειραιά, όπως έκανε και λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς. Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος θα ισχυριστεί, ότι μαχαίρωσε το θύμα κατά την διάρκεια συμπλοκής, ότι δε γνώριζε πως τον είχε πλήξει στην καρδιά και ότι ήξερε πως τον είχε τραυματίσει, όχι όμως ότι τον είχε σκοτώσει. Ακόμα, φέρεται ότι θα υποστηρίξει, πως πήρε το μαχαίρι για αυτοπροστασία και ότι δεν ήθελε να αφαιρέσει ζωή.

Το γεγονός ότι άλλαξε ρούχα, έπλυνε το μαχαίρι και το έκρυψε, θα τα αποδώσει στον φόβο και τον πανικό. Ακόμη αναμένεται να υποστηρίξει, ότι έμαθε για τον θάνατο του 27χρονου αργότερα το βράδυ της ίδιας μέρας. Ο δράστης ήταν μαζί με τους υπόλοιπους τρεις, όταν τον πήρε φίλος του και του είπε για το τι είχε συμβεί στο πάρκο Ασυρμάτου. Οι τρεις τους βρέθηκαν σήμερα αντιμέτωποι στην δικαστική αίθουσα, όπου θα δικαζόταν για την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία, με τον πατέρα του 27χρονου.

Ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. που δήλωσε δια του δικηγόρου του παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας, ήταν συντετριμμένος. Από τους τρεις κατηγορούμενους γνωρίζει μόνο την πρώην σύντροφο του αδικοχαμένου γιου του και «πέτρα του σκανδάλου» σε αυτή την τραγωδία, καθώς ήταν σε σχέση με τον γιο του για τρία χρόνια. Δε γύρισε ούτε μία στιγμή να την κοιτάξει, με τη νεαρή κατηγορούμενη να κλαίει διαρκώς. Τελικά η δίκη διεκόπη και οι τρεις κατηγορούμενοι θα δικαστούν στις 20 Μαΐου.

Βίντεο ντοκουμέντο μετά το έγκλημα

Εν τω μεταξύ, νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο έφερε στο «φως» το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Σε αυτό έχει καταγραφεί ο καθ΄ομολογίαν δράστης λίγα λεπτά αφού μαχαίρωσε το άτυχο παλικάρι, να φεύγει με μεγάλη ταχύτητα από το σημείο με το μαύρο όχημα που είχε ενοικιάσει.