Ντόναλντ Τραμπ και Λευκός Οίκος επανήλθαν σε σκληρή ρητορική μετά την επίθεση του Σαββάτου στη δεξίωση της ένωσης ανταποκριτών, παρά τον αρχικά συμφιλιωτικό τόνο του αμερικανού προέδρου. Οι επιθέσεις στράφηκαν εκ νέου κατά των πολιτικών αντιπάλων, με κατηγορίες ότι ενθαρρύνουν την «πολιτική βία».

Η αντιπολίτευση των δημοκρατικών απάντησε με αιχμές, καλώντας τον πρόεδρο να «σκουπίσει μπροστά στην πόρτα του» και να επιδείξει αυτοσυγκράτηση πριν κρίνει άλλους. Η αντιπαράθεση πήρε γρήγορα διαστάσεις, με εκατέρωθεν δηλώσεις υψηλών τόνων.

Η εκπρόσωπος της προεδρίας, Κάρολαϊν Λέβιτ, υποστήριξε ότι «η λατρεία του μίσους που πηγάζει από την αριστερά» έχει προκαλέσει τραυματισμούς και θανάτους, ενώ τόνισε πως η επίθεση του Σαββάτου απέτυχε να πλήξει τον πρόεδρο. Υπενθύμισε ότι πρόκειται για την τρίτη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε λιγότερα από δύο χρόνια.

Η κ. Λέβιτ κατήγγειλε τη «συστηματική δαιμονοποίηση» του 79χρονου αρχηγού του κράτους, σημειώνοντας ότι «κανένας δεν έχει αντιμετωπίσει περισσότερη βία από τον πρόεδρο Τραμπ». Κατηγόρησε όσους τον αποκαλούν «φασίστα» ή «απειλή για τη δημοκρατία» ότι τροφοδοτούν το μίσος και τη βία.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, απάντησε οργισμένα, λέγοντας: «Η κ. Λέβιτ θέλει να μας κάνει μαθήματα πολιτισμού; Σκουπίστε μπροστά στην πόρτα σας πριν μας πείτε οτιδήποτε για το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε».

Από τον συμφιλιωτικό τόνο στην αντιπαράθεση

Από το 2015, όταν ξεκίνησε την πρώτη του εκστρατεία για τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υιοθετήσει εμπρηστική ρητορική κατά δημοσιογράφων, πολιτικών αντιπάλων και μεταναστών. Συχνά χαρακτηρίζει δημοσιογράφους «εχθρούς του λαού» και πολιτικούς των δημοκρατικών «προδότες».

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ένιωσε «ευτυχής» για τον θάνατο πρώην διευθυντή του FBI που διερευνούσε υπόθεση εις βάρος του. Μία από τις πρώτες αποφάσεις του μετά την επιστροφή του στην εξουσία ήταν να απονείμει χάρη σε υποστηρικτές του που συμμετείχαν στην επίθεση στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021, επιμένοντας ότι η νίκη του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020 ήταν αποτέλεσμα «κλοπής» και νοθείας.

Ωστόσο, το βράδυ του Σαββάτου, ο τόνος του ήταν διαφορετικός. Εμφανίστηκε ήρεμος, ευχαρίστησε τον Τύπο για την κάλυψη της επίθεσης και μίλησε για «στιγμή αλληλεγγύης και αγάπης» στη χώρα. Αναφερόμενος στο περιστατικό, είπε: «Αλλάξαμε αυτή τη χώρα, και πολύς κόσμος δεν είναι ευτυχής για αυτό. Νομίζω επομένως πως αυτό ήταν αντίδραση».

Η ένταση επανέρχεται

Η σύντομη ανακωχή όμως δεν κράτησε. Την Κυριακή το βράδυ, ο πρόεδρος αντέδρασε έντονα όταν η δημοσιογράφος του CBS News, Νόρα Ο’ Ντόνελ, διάβασε αποσπάσματα από το «μανιφέστο» του δράστη της επίθεσης. «Είσαι αισχρή», της είπε, αρνούμενος κατηγορηματικά ότι είναι «βιαστής» ή «παιδεραστής».

Ακολούθως, ζήτησε εκ νέου την απόλυση του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, τον οποίο κατηγόρησε για υποκίνηση βίας λόγω ενός αστείου για τη Μελάνια Τραμπ. Ο Κίμελ είχε σχολιάσει σε εκπομπή του πως η πρώτη κυρία ήταν «εκτυφλωτική σαν μέλλουσα χήρα», προκαλώντας την οργή του προέδρου.