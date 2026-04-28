Λίγες ώρες μετά τον ξυλοδαρμό κοπέλας για μια θέση πάρκινγκ στο Παγκράτι υπήρξε ένα ακόμα επεισόδιο βίας σχετικά με στάθμευση οχημάτων, το απόγευμα της Δευτέρας (27/04) στο κέντρο του Άργους Ορεστικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας και μια γυναίκα διεκδίκησαν ταυτόχρονα την ίδια θέση πάρκινγκ σε πολυσύχναστο σημείο της πόλης. Η αρχική λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τους δύο οδηγούς να ανταλλάσσουν έντονες κουβέντες και κατηγορίες.

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, η ένταση κορυφώθηκε όταν η γυναίκα φέρεται να προχώρησε σε μια απρεπή χειρονομία προς τον άνδρα. Η κίνηση αυτή πυροδότησε την οργή του οδηγού, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και της επιτέθηκε. Ο καβγάς ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τους δύο εμπλεκόμενους να πιάνονται στα χέρια στη μέση του δρόμου.

Οι φωνές και η αναστάτωση κινητοποίησαν περίοικους και καταστηματάρχες, που έσπευσαν να τους χωρίσουν, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Μετά τη συμπλοκή, οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για ελαφρά τραύματα και εκδορές. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Παρά την αρχική ένταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επικράτησε ψυχραιμία και δεν υποβλήθηκαν μηνύσεις, γεγονός που απέτρεψε την αυτόφωρη διαδικασία ή περαιτέρω νομικές ενέργειες.