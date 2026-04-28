Στο Suffolk της Αγγλίας, αρχαιολόγοι της Cotswold Archaeology εντόπισαν ίχνη από πυρά καύσης, κοντά στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας, σύμφωνα με δημοσίευμα της The East Anglian Daily Times. Η ανακάλυψη περιλαμβάνει μαυρισμένο έδαφος και καμένα ανθρώπινα οστά μέσα σε κυκλικό τάφρο, ο οποίος παλαιότερα καλυπτόταν από τύμβο που καταστράφηκε λόγω γεωργικών εργασιών.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα περισσότερα ανθρώπινα λείψανα πιθανόν μεταφέρθηκαν σε τεφροδόχο για ταφή σε άλλη τοποθεσία. Αν και η πυρά δεν έχει ακόμη χρονολογηθεί, οι ερευνητές θεωρούν πιθανό να ανήκει στην Εποχή του Χαλκού, καθώς σε κοντινή θέση έχει εντοπιστεί άλλη καύση της ίδιας περιόδου.

Δείγματα από κάρβουνο και καμένα φυτικά υπολείμματα θα αναλυθούν, προκειμένου να εξακριβωθούν στοιχεία σχετικά με τη τελετουργία, την κοινωνική θέση του νεκρού, το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιήθηκε και τις περιβαλλοντικές συνθήκες της εποχής.