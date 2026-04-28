Ένα επεισόδιο στο Γαλάτσι σημειώθηκε χθες στη 13:30, στην οδό Πυθίας 2, όταν δύο ημεδαποί, γεννημένοι το 1981 και το 1971, διαπληκτίστηκαν για μια θέση στάθμευσης.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο άνδρας που γεννήθηκε το 1981 τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για περίθαλψη. Στην κατοχή του δεύτερου εντοπίστηκαν ένας σουγιάς και μια σιδερογροθιά.

Και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν, κατηγορούμενοι για σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ ο 51χρονος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορία για παράβαση του νόμου περί όπλων.