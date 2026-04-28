Μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός από το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς βροχές και καταιγίδες αναμένονται την Πρωτομαγιά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη. Όπως σημειώνει, οι ανοιξιάτικες θερμοκρασίες θα δώσουν προσωρινά τη θέση τους σε πιο φθινοπωρινό σκηνικό, πριν επιστρέψει η ζέστη τις επόμενες ημέρες.

Μέχρι το μεσημέρι – απόγευμα της Πέμπτης, η χώρα θα διατηρήσει ανοιξιάτικο χαρακτήρα, με υψηλές θερμοκρασίες και περιορισμένες νεφώσεις. Από το απόγευμα, ωστόσο, ένα ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια Βαλκάνια θα αρχίσει να επηρεάζει την Ελλάδα, προκαλώντας έντονα άστατο καιρό, κυρίως στα παράλια του Αιγαίου.

Από την Παρασκευή 1η Μαΐου και έως το μεσημέρι του Σαββάτου, οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν άστατες, με βροχές, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, Τρίτη, επικρατεί ήπιος καιρός σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Το απόγευμα αναμένονται μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στην οροσειρά της Πίνδου, καθώς και στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι. Προς το απόγευμα θα αναπτυχθεί θαλάσσια αύρα στα δυτικά και νότια παράλια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 27 βαθμούς Κελσίου, με αισθητή πτώση τη νύχτα.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι κοντά σε Πάρνηθα και Πεντέλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, μέτριοι έως ισχυροί στον νότιο Ευβοϊκό, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει παρόμοιο σκηνικό. Από το απόγευμα ενδέχεται να αναπτυχθούν τοπικές συννεφιές στα ορεινά της κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες θα διαλυθούν αργότερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς στο κέντρο της πόλης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πιθανότητα απογευματινών καταιγίδων στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας, κυρίως σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Την Πέμπτη αναμένεται νέο κύμα αστάθειας, το οποίο θα επηρεάσει τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοδυτικό Αιγαίο. Από το απόγευμα θα σχηματιστούν τοπικές καταιγίδες, πιθανώς με χαλάζι και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν.

Την Παρασκευή ο άστατος καιρός θα κινηθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας την ανατολική Πελοπόννησο, την Αττικοβοιωτία και το κεντρικό – νότιο Αιγαίο. Η δυτική ηπειρωτική χώρα και το Ιόνιο θα παραμείνουν σχεδόν ανεπηρέαστα, με ηπιότερα φαινόμενα. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Έως το απόγευμα της Πέμπτης θα επικρατεί ανοιξιάτικος καιρός, ενώ από το βράδυ της ίδιας ημέρας έως το Σάββατο το μεσημέρι θα σημειωθεί φθινοπωρινή παρένθεση, με πτώση της θερμοκρασίας, δυνατούς βοριάδες και βροχές.

Από την Κυριακή αναμένεται εκ νέου βελτίωση, με την άνοιξη να επανέρχεται και τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν αισθητά την επόμενη εβδομάδα.

Δύο εποχές, λοιπόν, θα εναλλάσσονται στη χώρα: άνοιξη έως την Πέμπτη το απόγευμα και φθινόπωρο μέχρι το Σάββατο, πριν επανέλθει σταδιακά το ανοιξιάτικο σκηνικό.