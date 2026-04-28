Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα αγωνιστική περίοδο βρίσκεται ήδη ο ΠΑΟΚ, παρότι η φετινή σεζόν δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Η εικόνα της ομάδας στο φινάλε και η απώλεια των βασικών στόχων οδηγούν τη διοίκηση σε άμεσες κινήσεις σχεδιασμού για το μέλλον.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» ήθελε να συνδυάσει τα 100 χρόνια ιστορίας του με την κατάκτηση τίτλων, όμως το πλάνο δεν υλοποιήθηκε. Το πρωτάθλημα έχει ουσιαστικά χαθεί, ενώ και στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson γνώρισε την ήττα με 3-2 στην παράταση από τον ΟΦΗ στον τελικό του Πανθεσσαλικού.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται σημαντική συνάντηση ανάμεσα στον Ιβάν Σαββίδη και τον Ραζβάν Λουτσέσκου, με αντικείμενο τις εξελίξεις και την επόμενη ημέρα της ομάδας. Το ραντεβού προγραμματίζεται να γίνει στο Porto Carras, στη Χαλκιδική, όπου βρίσκεται ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, ενώ δεν αποκλείεται να συμμετάσχουν και οι Γιώργος και Νίκος Σαββίδης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα γίνει συνολικός απολογισμός της χρονιάς, με στόχο να εντοπιστούν τα λάθη και οι αδυναμίες που κόστισαν, αλλά και να τεθούν οι βάσεις για την επιστροφή του ΠΑΟΚ σε πορεία επιτυχιών.