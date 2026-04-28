Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. έπειτα από ειδοποίηση για πυροβολισμούς στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Εθνικής Αντιστάσεως.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας με παλτό, στο οποίο είχε κρύψει καραμπίνα, άνοιξε πυρ και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Πρόκειται για έναν άνδρα 89 ετών, ρακοσυλλέκτη, ο οποίος αναζητείται. Οι πρώτες μαρτυρίες κάνουν λόγο για σκηνές πανικού στο σημείο.

Ένας υπάλληλος του καταστήματος φέρεται να τραυματίστηκε από σφαίρα στο πόδι και αυτήν την ώρα δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του παραμένουν περιορισμένες.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν το περιστατικό και να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η περιοχή παραμένει υπό αστυνομικό αποκλεισμό για λόγους ασφαλείας και τη συλλογή στοιχείων που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.