Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε η πτώση ενός άνδρα το απόγευμα της Πέμπτης (27/11) από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στον Κεραμεικό σε σκεπή πρώτου ορόφου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 34χρονο ο οποίος διαμένει στην πολυκατοικία και ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από το μπαλκόνι και κατέληξε σε σκεπή στον πρώτο όροφο. Καθώς δεν ήταν προσβάσιμο το σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική που με τη χρήση ειδικού γερανοφόρου οχήματος έφτασε στον άνθρωπο. Λίγα λεπτά αργότερα τον απεγκλώβισαν και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ο άνδρας διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να τραυματίστηκε στα κάτω άκρα.
