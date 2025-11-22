Βίντεο ντοκουμέντο από τους διαρρήκτες να σφαδάζουν, καθώς τραυματίστηκαν κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν από το σπίτι που άνοιξαν στον Δρυμό Θεσσαλονίκης, πέφτοντας από μπαλκόνι ύψους 6 μέτρων, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, μιλώντας στη voria.gr, αναφέρει για το πώς βρέθηκε αντιμέτωπος με τους διαρρήκτες και τι προκάλεσε την πτώση τους. «Μπήκαμε σπίτι μαζί με τη γυναίκα μου και τους είδαμε μπροστά μας στο σαλόνι. Ενστικτωδώς άρχισα να τους κυνηγάω κι αυτοί βγήκαν στο μπαλκόνι από τη μπαλκονόπορτα ενός δωματίου και κρεμάστηκαν στα κάγκελα για να πηδήξουν. Όμως το κάγκελο δεν κράτησε το βάρος τους και βρέθηκαν στο κενό από ύψος 6 μέτρων. Το κάγκελο έπεσε πάνω τους» είπε.

Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος αναφέρει, ότι οι γείτονες έσπευσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες, οι οποίοι ήταν ανήμποροι να διαφύγουν λόγω των τραυμάτων τους. Μάλιστα, στο βίντεο ντοκουμέντο ακούγονται οι κραυγές πόνου των δύο δραστών, αλβανικής υπηκοότητας.