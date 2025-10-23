Δύο 22χρονοι στη Θεσσαλονίκη κατηγορούνται για συνολικά 54 διαρρήξεις πολυτελών αυτοκινήτων, από τα οποία αφαιρούσαν μετρητά, κοσμήματα και εξαρτήματα με υψηλή μεταπωλητική αξία. Οι νεαροί φαίνεται πως είχαν ιδιαίτερη αδυναμία στα οχήματα μεγάλης αξίας, τα οποία αποτελούσαν τον κύριο στόχο της δράσης τους.

Οι διαρρήξεις καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές της Καλαμαριάς από τον Νοέμβριο του 2024 έως και τον Μάιο του 2025. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών, τα παράνομα κέρδη τους ξεπέρασαν τις 50.000 ευρώ.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν σε εκτέλεση ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί εις βάρος τους για διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, στην υπόθεση εμπλέκεται και τρίτο άτομο, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως συνεργός.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν ειδικά διαρρηκτικά εργαλεία για να παραβιάζουν τα οχήματα και να αφαιρούν αντικείμενα αξίας. Παράλληλα, με τη βοήθεια εξοπλισμού αποσυναρμολογούσαν εξαρτήματα, τα οποία στη συνέχεια διέθεταν προς πώληση.

Την πολύμηνη έρευνα που αποκάλυψε τη δράση τους πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς, οι οποίοι συγκέντρωσαν τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή τους.