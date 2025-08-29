Σοκ υπέστησαν οι ένοικοι διώροφου σπιτιού στην Ανάβυσσο την Πέμπτη (28/8), όταν επιστρέφοντας στο σπίτι τους διαπίστωσαν ότι η πόρτα ήταν παραβιασμένη και είχαν πέσει θύματα διαρρηκτών.

Οι δράστες φαίνεται να μπήκαν από την κεντρική είσοδο και να έψαξαν προσεκτικά όλους τους χώρους. Στο σαλόνι εντόπισαν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε 82.800 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ. Αφού το παραβίασαν, άρπαξαν το περιεχόμενο και συνέχισαν να ψάχνουν στο σπίτι για άλλα αντικείμενα αξίας.

Δεν περιορίστηκαν όμως εκεί: Στον χώρο στάθμευσης βρήκαν το αυτοκίνητο της οικογένειας, το οποίο πήραν μαζί με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο.

Η συνολική λεία τους ξεπέρασε τα 230.000 ευρώ, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι γνώριζαν καλά τον «στόχο» τους.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και λαμβάνοντας καταθέσεις από κατοίκους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία για την ταυτότητά τους ή για τον τρόπο διαφυγής.