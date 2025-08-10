Στη σύλληψη ενός 54χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., αφού τον εντόπισαν να διαρρηγνύει σταθμευμένο όχημα στο κέντρο της πόλης. Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη επ’ αυτοφώρω κατά τη διάρκεια της περιπολίας των αρχών.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας για το περιστατικό που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του συλληφθέντα ένα φυσίγγιο πυροβόλου όπλου, καθώς και δισκία που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Τα εν λόγω δισκία, μάλιστα, ο ίδιος τα κατείχε χωρίς ιατρική συνταγή, γεγονός που οδήγησε στην κατάσχεσή τους από τις αρχές.

Σχηματισμός δικογραφίας και παραπομπή σε Εισαγγελέα

Μετά τη σύλληψή του, ο 54χρονος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, όπου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.