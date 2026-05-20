Ένα σοκαριστικό περιστατικό ληστείας με θύμα μία ηλικιωμένη σημειώθηκε στο Μενίδι, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Οι δράστες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι δύο ανήλικοι, ένα κορίτσι 16 ετών και ένα αγόρι μόλις 8 ετών.

Το MEGA έφερε στη δημοσιότητα βίντεο-ντοκουμέντο από τη ληστεία. Στο υλικό φαίνονται τα δύο παιδιά να πλησιάζουν την ηλικιωμένη τη στιγμή που εκείνη φτάνει στο σπίτι της. Οι ανήλικοι την ακολουθούν, τη σπρώχνουν, τη ρίχνουν στο έδαφος και της αφαιρούν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα. Στη συνέχεια επιχειρούν να διαφύγουν από το σημείο.

Η 72χρονη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι συγγενής εν ενεργεία βουλευτή, βγαίνει έξω και καλεί σε βοήθεια. Ευτυχώς, δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό και είναι καλά στην υγεία της.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που περιπολούσαν στην περιοχή, ειδοποιήθηκαν από κατοίκους και έσπευσαν στο σημείο. Εντόπισαν τα δύο παιδιά να κρύβονται πίσω από ένα αυτοκίνητο και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Όπως έγινε γνωστό, το 8χρονο αγόρι είχε συλληφθεί ξανά πριν από πέντε ημέρες για υπόθεση κλοπής, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό για την παραβατικότητα ανηλίκων.