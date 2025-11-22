Δύο διαρρήκτες κατέληξαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όταν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από σπίτι στον Δρυμό, το βράδυ της Τετάρτης, έπεσαν από ύψος περίπου έξι μέτρων.

Οι δύο αλλοδαποί, ηλικίας 35 και 33 ετών, είχαν εισβάλει σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και αφαίρεσαν κοσμήματα, κινητά τηλέφωνα, προσωπικά αντικείμενα και το ποσό των 615 ευρώ. Την ώρα της διαφυγής τους, επέστρεψε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, με αποτέλεσμα οι δράστες να προσπαθήσουν να φύγουν από το μπαλκόνι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το κάγκελο του μπαλκονιού υποχώρησε, με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να βρεθούν στο κενό από ύψος έξι μέτρων. Και οι δύο τραυματίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Ωραιοκάστρου.

Οι συλληφθέντες, υπήκοοι Αλβανίας, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.