Ένας ηλικιωμένος άνδρας στην κεντρική Εύβοια εντοπίστηκε νεκρός, έπειτα από πτώση από το μπαλκόνι του σπιτιού του.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα eviathema.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, σε χωριό κοντά στη Χαλκίδα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον ηλικιωμένο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Δυστυχώς, όμως, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η Αστυνομία διεξάγει προανάκριση, προκειμένου να εξακριβώσει τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος.